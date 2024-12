Dilettanti: Fioretti bomber del 2024 con Caruso e Arzola

4 minuti per la lettura

È ancora lui il bomber dell’anno solare 2024: Simone Fioretti replica l’impresa del 2023, ma stavolta in prima posizione non è da solo, bensì con Caruso e Arzola. Un tris di stelle niente male, capace di vedere la porta e di risolvere le partite. Abbiamo considerato le gare della stagione regolare fra Eccellenza e Promozione disputatesi da gennaio a dicembre, escludendo coppe, play off e play out. Nelle 29 giornate prese in esame, Fioretti ha realizzato 18 reti in Eccellenza, con il Soriano. Conseguendo il nuovo primato annuale, per la seconda volta di fila. Nel 2023 aveva fatto 26 gol. Stavolta si ferma a 18, ma sale in testa e mantiene lo scettro di bomber dell’anno, anche se lo deve condividere con altri due protagonisti.

Caruso sale in vetta dopo il podio del 2023

Terzo nel 2023, Simone Caruso si migliora ancora e balza in vetta nella classifica dei bomber del 2024 assieme a Fioretti e Arzola. Pure per lui 18 realizzazioni, siglate con la maglia dell’Altomonte, nel girone A di Promozione. Una continuità di rendimento impressionante: anche nel 2022 aveva toccato, a Scalea, la doppia cifra. Nel girone B 18 gol per Zeben Buades Arzola, il bomber spagnolo in forza dapprima al Melito e adesso all’Africo. Per tutti e tre un 2024 da protagonisti, a conferma di essere dei bomber micidiali. È chiaro che i gol di Fioretti, siglati in Eccellenza e quindi in un torneo superiore e più complicato, assumono un valore in più. Ma questo nulla toglie al primato ugualmente valido di Caruso e Arzola, puntuali sotto porta nel campionato di Promozione.

Un terzetto dietro Fioretti, Caruso e Arzola nella classifica dei bomber del 2024

Nell’anno solare 2024 che ci sta per lasciare oltre al terzetto di testa formato da Fioretti (dal 2025 giocherà con la Vigor), Caruso e Arzola c’è un altro terzetto. Ed è quello terminato alle loro spalle. Valentino Azzinnaro è stato l’assoluto protagonista dei Dilettanti fino a maggio. Il centravanti della DB Rossoblù Luzzi nei primi cinque mesi dell’anno ha siglato 16 reti e sembrava avviato a vincere a mani basse il titolo di miglior goleador dell’anno. Una volta alla Vigor, però, si è inceppato per vari motivi (ha giocato appena 8 partite da settembre a dicembre) ed è rimasto fermo a quota 16. Per lui, comunque, un buon piazzamento, che si aggiunge al 2°posto dell’anno passato, quando di gol ne fece 22.

Assieme ad Azzinnaro troviamo quindi Bruzzaniti (16 centri fra Ardore prima e Africo poi) e Angulo della Deliese (16 gol, pur avendo saltato qualche gara per infortunio). Mai come quest’anno la classifica di miglior bomber dell’anno solare è rimasta incerta fino all’ultimo.

Bongiorno puntualmente in evidenza e gli altri

Come abbiamo visto il terzetto formato da Fioretti, Caruso e Arzola spicca nell’anno solare 2024, ma la classifica dei bomber registra pure la solita presenza di Giacomo Bongiorno. L’attaccante della Rossanese è sempre fra i migliori. È stato 10° nel 2022 con 15 reti, poi 6° l’anno scorso con 18 centri e adesso è 7° con 15 marcature. Insomma: nella Top Ten dei bomber dell’anno, il centravanti bizantino è ospite fisso. Assieme a lui, quest’anno, a quota 15, ecco Andrea Amendola della Plm Morrone, Gaspar (fra Sersale prima e Mesoraca dopo) e Barolo (Melicucco e San Nicola Chiaravalle).

Tris per la DB Rossoblù Luzzi

Tutti goleador apprezzati e che vanno per la maggiore, come il solito Davide Giglio, anche nel 2024 fra i migliori goleador. È arrivato a 14, assieme a Colosimo del Mesoraca e a Percia Montani della DB Rossoblù Luzzi. A proposito di quest’ultima squadra, nell’anno solare che sta per lasciarci, ci sono ben tre calciatori fra i migliori goleador ad aver indossato la maglia rossoblù. Oltre ad Azzinnaro e a Percia Montani, infatti, 12 centri per Nicoletti, sia pure a metà con la Morrone.

Conferme e sorprese

A quota 13 Renato Prete (andato via a settembre) e Surace (protagonista soprattutto con il Capo Vaticano), ma anche le sorprese Artuso (Rosarno e Melicucco) e Romano (ReggioRavagnese e poi Bocale), assieme a Carvajal. Quest’ultimo, con Simigliani (12) hanno giocato solo da settembre in poi. Sono arrivati a 11 gol Angelo Petrone della Dgs Praia Tortora, Sapone della Pro Pellaro, Francisco del Sersale, il sorprendente Riconosciuto (centrocampista) fra Rende e Rossanese, Furiato del Trebisacce e Francesco Petrone (Rende e Morrone). Infine 10 centri per Alessio Macrì, Giovanni Foderaro, Gligora, Gliozzi, Bargas, Corrao e Jaiteh.

