Arbitri di Eccellenza: il bilancio dopo il girone di andata

LA prima giornata del 2025 è stata, per il campionato di Eccellenza, l’ultima di andata e in vista del girone di ritorno, ecco il bilancio della prima fase, per quanto riguarda gli arbitri. Nelle 15 giornate del girone di andata, come ormai da prassi, 90 sfide sono state dirette da arbitri calabresi, E 30 da colleghi appartenenti alla Cai, la Commissione Arbitri Interregionale. Nelle 90 partite dirette da arbitri della nostra regione, si sono verificate 39 vittorie interne, 27 pareggi e 24 affermazioni esterne. Sono state comminate 18 espulsioni alle squadre di casa e 20 alle viaggianti, mentre i rigori concessi sono 16 a 10 per chi ha giocato fra le mura amiche.

Nelle 30 sfide dirette invece da arbitri di fuori regione, il bilancio totale è quasi identico: 10 vittorie interne, 9 pareggi e 11 successi esterni. Le espulsioni sono 6 contro le formazioni di casa e 8 contro le viaggianti, mentre sui rigori siamo 7 a 6 per chi ha giocato fra le mura amiche. A proposito dei cosiddetti “scambi” appunto gli arbitri provenienti da fuori regione, Gioiese, Rende, San Luca e Soriano sono state le squadre con il maggior numero di direzioni di arbitri forestieri (5 ciascuno). Al contrario, appena 2 scambi su 15 gare per la Vigor Lamezia.

Nel redigere un primo bilancio sugli arbitri di Eccellenza, dopo il girone di andata, il primo numero riguarda i fischietti calabresi utilizzati dal designatore nel torneo di Eccellenza. Sono 18 in totale: 15 uomini e 3 donne (Katia Cilento, Margherita Pittella e Vanessa Tempesta). Il maggior numero di gare dirette spetta a Idone di Reggio e Russo di Cosenza: per entrambi 8 direzioni stagionali in Eccellenza. A seguire Biondo di Reggio Calabria, Frascà di Locri, Gallella di Catanzaro, Pittella di Crotone con 7. Condito di Catanzaro e Pompilio di Rossano con 6. Cilento di Cosenza, Falvo di Catanzaro, Gatto di Lamezia Terme, Polistena di Soverato e Vartolo di Locri con 5. Poi ci sono Ciacco di Cosenza con 4, Millea di Catanzaro con 2. Infine ecco una presenza per Gervasi di Cosenza, Montanaro di Catanzaro e Tempesta di Rossano.

L’arbitro Giuseppe Falvo

Falvo di Catanzaro è l’arbitro che ha concesso il maggior numero di rigori: 7 in 5 gare dirette. Alle sue spalle Russo di Cosenza, il quale ne ha decretati 6 in 8 sfide arbitrate. Al contrario, nessun rigore concesso da Frascà nei sette incontri per i quali è stato designato. In tema di espulsioni, infine, record per Margherita Pittella di Crotone: 5 cartellini rossi in 7 partite. Nessuna espulsione invece da parte di Gallella nelle 7 sfide da lui dirette.

