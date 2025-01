2 minuti per la lettura

È il momento di Emiliano Filippo, leader della Top Ten di Promozione A nella 17ª giornata. Il difensore dell’Amantea offre un’altra buona prestazione nella gara pareggiata a reti bianche contro l’ambizioso Altomonte. Un punto utile in chiave salvezza, anche se in tal senso bisognerà soffrire fino alla fine. Da parte di Filippo, però, peso ed esperienza nella retroguardia blucerchiata e 10 punti conquistati in quanto leader della classifica settimanale. Ricordiamo che qui si intende premiare il rendimento e che i punti conseguiti vanno poi a formare una graduatoria generale. Emiliano Filippo è quindi il leader della classifica parziale. Il giusto premio per quanto fatto finora. Il centrale blucerchiato precede Caceres del Trebisacce: pesantissimo il suo gol che vale la vetta della classifica. Subentra a gara in corso e lascia il segno. Completa il podio il portiere Pellegrino della Plm Morrone, protagonista nella giornata numero 17. Con le sue parate ferma la capolista. Bene anche Basile del Mesoraca e Wallingre del Cotronei. In ottica rendimento, due calciatori che garantiscono ampia affidabilità. A seguire ecco Caliò del Sersale e Furiato del Trebisacce: quest’ultimo ancora una volta entra e segna. Caliò, invece, puntualmente offre un contributo elevato e viene quindi premiato con la nomination nella classifica dei migliori. A chiudere un plauso per Gaspar del Mesoraca, Aiello della Plm Morrone e Tufo dello Scalea.

Filippo leader Top Ten settimanale Promozione A e Furiato in vetta alla classifica generale

Emiliano Filippo è quindi il vincitore della 17ª Top Ten di Promozione A. Per quanto riguarda, invece, la classifica generale, Luigi Furiato del Trebisacce prende un margine di cinque punti di vantaggio. Il giovane calciatore giallorosso è in vetta con 34 punti, davanti a Simone Caruso dell’Altomonte fermo a 29 e ad Andrea Amendola della Plm Morrone a 28. Seguono Colosimo del Mesoraca con 27 e Pizzoleo della DB Rossoblù con 26. A quota 25 punti Granata del Trebisacce e Percia Montani della DB Rossoblù Luzzi sono raggiunti da Wallingre del Cotronei. A 24 resta Chiappetta dello Scalea e sale in decima posizione Caceres del Trebisacce con 23 punti.

