Promozione A: Scalea in ascesa e Tufo leader Top Ten

È il momento dello Scalea e di Francesco Tufo, leader della 18ª Top Ten di Promozione A. Nella classifica di rendimento del Quotidiano del Sud spicca il capitano della compagine tirrenica, capace di vincere anche in casa della DB Rossoblù Luzzi. La squadra di Germano adesso fa paura a tutti, mentre il capitano continua a offrire prestazioni di un certo rilievo. Ogni tanto aggiunge anche qualche gol pesante e quindi eccolo in vetta alla nostra classifica di rendimento per quanto riguarda la 18ª giornata. Alle sue spalle premiamo ancora Pellegrino, della Plm Morrone. Un portiere affidabile, decisivo anche a Cassano. Nel Mesoraca che sprinta verso l’alto, c’è la conferma di una solidità difensiva che riguarda anche Carlo Tassoni. Con lui si va sempre sul sicuro. Ritornando a Tufo, il capitano è il terzo calciatore dello Scalea leader della Top nelle ultime cinque giornate. Due settimane addietro al primo posto c’era il portiere Palermo.

Conferme pesanti nella Top Ten alle spalle di Tufo, leader dello Scalea in ascesa

Lo Scalea va alla grande e Tufo è quindi il leader della 18ª Top Ten di Promozione A. Ma ci sono anche delle conferme nella graduatoria dei migliori, a cominciare da Colosimo del Mesoraca. Sbaglia un rigore, ma si rialza alla grande con una doppietta. Ritorna nella Top il difensore Giampiero Bruno dell’Aek Crotone. I gialloneri vincono in trasferta e là dietro chiudono tutti i varchi. Quindi c’è l’ennesima presenza di Luigi Furiato nella Top Ten settimanale. Il giovane fuoriclasse del Trebisacce continua a lasciare il segno. Lo stesso vale per Simone Caruso. Il bomber dell’Altomonte litiga ancora dal dischetto, però le partite continua a risolverle con gol pesanti. Il giovane Chiappetta dello Scalea è una bella realtà del campionato. Classe 2007, lo riproponiamo nella classifica che tiene in conto il rendimento. E sotto questo punto di vista è una garanzia. A chiudere premiamo Augustin Leonori (due gol e tante belle giocate) e Gaetano Bertini, difensore dell’Altomonte, alla terza gara di fila senza subire reti.

Classifica generale: Furiato precede Colosimo e Caruso

Se la 18ª giornata ha registrato l’exploit di Tufo, capitano dello Scalea e leader della Top Ten settimanale, nella graduatoria generale brilla ancora Furiato. Per il centravanti del Trebisacce 39 punti e prima posizione. Alle sue spalle Colosimo del Mesoraca con 34 e Simone Caruso dell’Altomonte con 33. Si avvicina alle primissime posizioni il portiere Pellegrino della Plm Morrone con 32 punti. Il compagno di squadra Amendola resta fermo a 28, agguantato dal difensore Tassoni del Mesoraca. A quota 27 punti ritorna nella Top Ten il centrale difensivo Bruno dell’Aek Crotone, affiancato a Chiappetta dello Scalea. Quindi a completare la Top Ten di Promozione A ci sono i difensori Pizzoleo della DB Rossoblù Luzzi con 26 e Granata del Trebisacce con 25.