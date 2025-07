Gol e promozioni per Marcello Percia Montani centravanti generoso

3 minuti per la lettura

Fra i centravanti in circolazione Marcello Percia Montani è sempre fra i più altruisti. Da anni si sacrifica per i compagni di reparto e per la squadra. A volte questa mole di lavoro sporco comporta il venir meno della lucidità sotto porta, ma l’attaccante catanzarese ha lavorato molto anche su questo aspetto e i risultati si vedono. Negli ultimi quattro anni per lui tante soddisfazioni a livello di squadra e anche a livello personale. Sempre svolgendo il solito lavoro sporco, si è rivelato anche un bomber puntuale sotto porta, con 53 gol siglati nelle ultime quattro stagioni. In questo stesso periodo ha conseguito tre promozioni. Due di queste da primo in classifica, con la Promosport e con la Vigor Lamezia, salendo in Eccellenza. Quindi ecco il tris con la DB Rossoblù Luzzi, stavolta da terzo classificato. E dopo aver vinto la finale play off nella stagione precedente.

Un poker niente male per Marcello Percia Montani, centravanti che vede la porta

È diventato un centravanti di rilievo Marcello Percia Montani e lo conferma quel dato dei 53 gol siglati in quattro stagioni. Un numero pesante se lo si rapporta anche al consueto sacrificio fatto in fase d’attacco e in quella difensiva. Classe 1988, nato a Lamezia Terme, Percia Montani abita a Falerna Marina ed è reduce da una stagione iniziata benissimo, proseguita male e terminata bene con la DB Rossoblù Luzzi. «È stata un’annata intensa – così il diretto interessato – piena di sfide e sacrifici, che alla fine hanno dato i loro frutti, anche se le aspettative erano altre. Diciamo che potevamo fare molto meglio ma vincere i play off anche quest’anno è stato molto soddisfacente. Significa che siamo stati protagonisti fino alla fine. E stavolta la vittoria, con il successivo exploit nello spareggio, ci ha dato il salto di categoria».

Gol e vittorie: Marcello Percia Montani protagonista

«A livello personale mi sono tolto tante soddisfazioni ma – precisa subito Marcello Percia Montani – non mi sento sazio, ho voglia di vincere ancora». Fra le recenti promozioni «quella con la Vigor Lamezia senza dubbio credo sia stata la più bella e sentita. Non dimenticherò mai l’emozione che ho provato, non era facile, facevamo il girone B e non siamo partiti benissimo. Poi, grazie alla forza della squadra e alla bravura dell’allenatore siamo riusciti a vincere. Ma è stato fondamentale il sostegno dei tifosi». Anche a Lamezia stagione in doppia cifra per Marcello dopo i 13 gol in campionato fatti l’anno prima con la Promosport.

Il “nuovo” Marcello

È un attaccante “nuovo” quello visto nelle ultime annate: «Diciamo che ho trovato più consapevolezza nei miei mezzi, mi sento più sicuro e penso prima di tutto a divertirmi quando scendo in campo». Al solito «mi sacrifico tanto per la squadra, per questo molte volte arrivo sfinito davanti alla porta e magari due volte su tre sbaglio. A me piace fare anche assist: a volte è più gratificante». Questo perché «la mia mentalità è che prima si difende e poi si attacca, soprattutto se gioco esterno offensivo. Forse per questo i miei compagni di reparto fanno tanti gol: lascio loro più spazio per attaccare. Negli ultimi anni sono riuscito ad essere più lucido sotto porta e si è visto. Sono felice, ma potrei fare meglio». In effetti chi ha giocato al suo fianco ha spesso e volentieri beneficiato del suo lavoro, segnando tanti gol.

Beach soccer e futuro

Reduce dall’esperienza con la DB Rossoblù Luzzi e dopo questi 53 gol in quattro stagioni, per Marcello Percia Montani non mancato le offerte, anche se attualmente, come ad ogni estate, è concentrato sul beach soccer. È protagonista pure sulla spiaggia: «Ancora non ho deciso cosa fare per quanto riguarda il calcio a undici. Ho avuto qualche chiamata, ma sono concentrato sul campionato di beach soccer col Pisa. A breve comunque prenderò una decisione in tal senso».

