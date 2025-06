Dilettanti: i marcatori 2024/25. Simigliani precede Carvajal e Fioretti

3 minuti per la lettura

È Luis Simigliani il leader della classifica marcatori 2024/25 per quanto riguarda le gare ufficiali fra i Dilettanti, davanti a Carvajal e a Fioretti. I campionati sono terminati da tempo, ma a livello ufficiale l’annata calcistica terminerà il 30 giugno del 2025 e dal giorno successivo si apriranno le porte della nuova stagione edizione 2025/26. Nel chiudere i conti con il 2024/25 non ci rimane che andare a vedere quali sono stati i migliori goleador fra Eccellenza e Promozione A e B, considerando tutte le gare ufficiali. Di conseguenza abbiamo preso in rassegna le sfide di campionato, quelle di play off e di spareggio, le gare di play out, di Coppa Italia e di Supercoppa.

Simigliani, Carvajal e Fioretti sul podio dei migliori marcatori in gare ufficiali fra i Dilettanti

Luis Simigliani del Bianco (Promozione B) è risultato il miglior realizzatore della stagione 2024/25. Nella classifica che potremmo definire dei “Super Bomber” ha siglato 27 reti nelle gare ufficiali disputate dalla sua squadra. Di queste, 25 in campionato e 2 in coppa. L’attaccante del Bianco si è mostrato implacabile anche dal dischetto, con 11 trasformazioni (su altrettante esecuzioni). Al secondo posto di questa speciale classifica ecco un altro calciatore proveniente dall’estero. Si tratta di Luis Carvajal, il quale con il Val Gallico ha timbrato 25 volte (23 nel girone B di Promozione e due nei play off).

Sul podio, medaglia di bronzo, il solito Simone Fioretti, anche quest’anno in gran bella evidenza. Per il centravanti lametino 24 gol in totale, fra Soriano prima e Vigor dopo. Ha segnato 18 volte in Eccellenza, 4 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa. Anche nella precedente stagione Simone Fioretti aveva siglato 24 gol in gare ufficiali, terminando al secondo posto della classifica dei “Super Bomber” alle spalle di Azzinnaro, della DB Rossoblù Luzzi, leader con 32 centri. Sul terzo gradino del podio erano quindi finiti Surace del Capo Vaticano e Caruso dell’Altomonte con 23.

Mena e Romano fra i marcatori più prolifici alle spalle di Simigliani, Carvajal e Fioretti

Tornando alla stagione 2024/25, ai piedi del podio troviamo Mena dello Stilomonasterace e Romano del Bocale con 22 centri. Il primo ha giocato in Promozione, il secondo in Eccellenza. A seguire un quartetto a quota 19: Sapone della Pro Pellaro, Colosimo del Mesoraca, Furiato del Trebisacce e Martinez del Melito. La Top Ten dei Super Bomber edizione 2024/25 è completata da Jordan Gaspar del Mesoraca, a segno 18 volte (tutte in campionato). Buona annata, quindi, per Perez del Campora e per il solito Caruso dell’Altomonte con 17 gol. Stessa cosa per l’intramontabile Angotti: 16 reti con la Paolana (14 in campionato, 1 in coppa e 1 nei play off).

Fra i più prolifici troviamo a quota 15 centri Bargas del Gioiosa Jonica, Lugli della Virtus Rosarno, Percia Montani della DB Rossoblù Luzzi e Bongiorno della Rossanese. Seguono a 13 centri Gliozzi della Bovalinese, Bubacar del Cotronei, Andrea Amendola della Plm Morrone, Surace (fra Castrovillari prima e Malvito poi) e Rivadero. Quest’ultimo non è un goleador, ma con la Dgs Praia Tortora ha disputato una stagione sopra le righe.

Il record di Ciccio Zerbi

Nella stagione 2005/06 il compianto Ciccio Zerbi con la maglia del Rosarno realizzò ben 40 reti in gare ufficiali. È suo il record in questa speciale classifica che tiene in conto i gol siglati in ogni competizione nella singola stagione. Trombino della Morrone, nel 2021/22, è andato vicino al primato di Zerbi, realizzando 38 gol. Completa il podio Paolo Gallo: 36 volte a segno con il Sambiase nella stagione 2015/16.

LEGGI ANCHE: Eccellenza Calabria: le pagelle del campionato 2024/25

LEGGI ANCHE: Promozione A: le pagelle della stagione 2024/25

LEGGI ANCHE: Promozione B stagione 2024/25: le pagelle del campionato