Cento gol in Eccellenza per Simone Fioretti

2 minuti per la lettura

Ha toccato quota 100 gol in Eccellenza e, già che c’era, Simone Fioretti ha deciso di migliorarsi nella stessa gara, firmando anche la 101ª marcatura nella Serie A dei Dilettanti. L’attaccante della Rossanese, classe 1995, ha iniziato la stagione alla grande siglando 6 reti in 7 gare ufficiali fra campionato e coppa. Nella gara di domenica scorsa, 5 ottobre 2025, contro l’Isola Capo Rizzuto, terminata con un pirotecnico 4-4, Simone Fioretti ha firmato con il classico gol di rapina la marcatura personale numero 100 in Eccellenza. Quindi su rigore, poco dopo, ha subito superato la fatidica quota, arrivando a 101. Non ha avuto remore nel ripresentarsi dal dischetto, dopo aver fallito alla prima giornata, confermando carattere e personalità.

Basilicata, Sicilia e Calabria: Eccellenza e 100 gol per Simone Fioretti

Le cento reti (più una) in Eccellenza le ha firmate, Simone Fioretti, nei tornei disputati in Basilicata, Sicilia e Calabria. Il conto è relativo alle reti in campionato, nella stagione regolare. Ne ha siglati 9 (in 11 gare) con il Rotonda in Basilicata. Poi 3 a Sambiase, nel mini torneo. Quindi l’esplosione in Sicilia con la Nebros: 32 centri in 40 match di campionato. Un bomber micidiale al di là dello Stretto. Dal dicembre del 2022 rieccolo in Calabria, dove ha sempre fatto parlare di sé, diventando il goleador più prolifico dell’Eccellenza regionale. Lui vive per il gol: è come Pippo Inzaghi. Sa sempre farsi trovare pronto al momento giusto e nel punto esatto dove andrà la sfera. E per la cronaca oltre a segnare tanto, negli ultimi anni ha vinto anche tre campionati.

Fioretti fra storia e record

Intanto il bomber lametino è entrato nella storia del campionato di Eccellenza, perché Simone Fioretti che realizza 100 gol (più uno) ha già un record significativo. Nessuno, infatti, è stato capace di vincere la classifica marcatori iniziando da dicembre. Impresa che gli è riuscita nel 2002/23 con la Reggiomediterranea, con numeri alla Cristiano Ronaldo: media di 1,06 gol a partita. Quindi il ds Varrà lo ha portato a Soriano, dove ha rivinto la classifica dei goleador con 19 reti. Dopo alcuni mesi con il club vibonese (con Giovinazzo come allenatore) è passato alla Vigor, vincendo il campionato e toccando nuovamente la doppia cifra (18 marcature fra Soriano prima e Lamezia poi), sfiorando il tris nella graduatoria dei goleador. Una volta alla Rossanese, ecco 3 reti in quattro gare. Il totale dei gol, pertanto, in Eccellenza per Simone Fioretti è di 101 centri in 134 partite. Una media rilevante di 0,75 reti a gara. Un bomber che fa sempre e comunque la differenza.

