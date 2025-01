Dilettanti: Simone Fioretti vero bomber di Calabria

3 minuti per la lettura

Non ci sono più dubbi: quando pensi al vero bomber di Calabria, fra i Dilettanti, pensi solo a Simone Fioretti. Il centravanti acquistato dalla Vigor Lamezia per salire in Serie D segna con una frequenza disarmante. Quattro gol in tre gare (13 in totale, 17 stagionali) e rendimento sempre elevato. Nel passaggio dal Soriano alla Vigor ha aumentato la propria media gol e si conferma devastante, puntuale e decisivo. Allo stesso tempo, eccolo al comando della Top Ten di Eccellenza, per quanto riguarda la 17ª giornata. La classifica del Quotidiano tiene in conto la costanza di rendimento e in questo caso il miglior bomber del torneo è una garanzia. Per la seconda volta stagionale, il migliore della settimana è ancora Fioretti, come vedremo leader anche nella generale e all’8ª nomination stagionale.

Baldeh e Lisi sul podio dietro Fioretti bomber di Calabria fra i Dilettanti

Nel momento fra i Dilettanti in cui si celebra Simone Fioretti come vero bomber di Calabria, ecco il podio della 17ª giornata. In seconda posizione premiamo la costanza di Baldeh della ReggioRavagnese. Un moto perpetuo, un calciatore che offende e che vede la porta, in grado di mettere in difficoltà i difensori avversari. E poi c’è Cristian Lisi, portiere rivelazione della stagione. Classe 2005, sotto le cure preziose di Raffaele Giacobbe, l’estremo difensore del Soriano cresce a vista d’occhio. L’exploit di Praia è anche merito suo. A seguire un altro portiere: Antonio Mercuri. L’Isola Capo Rizzuto continua a non subire reti. Meriti equamente divisi con tutta la squadra di Gregorace, ovviamente. Ma fra i pali Mercuri resta una certezza e questo è uno dei migliori campionati che sta disputando. Quindi premiamo la consistenza in mediana di Simone Galletta del Brancaleone e poi irrompe Gigi Le Piane: tre gol con la Palmese siglati al Rende. Un buon biglietto da visita per scalare la classifica di rendimento. A chiudere un plauso per Vottari del Cittanova, difensore goleador. E poi riproponiamo nella classifica dei migliori Amendola della Vigor. Che giochi un minuto o tutta la gara, trova sempre il modo per lasciare il segno. Bene anche Barnofsky del Bocale e Vitale della Paolana.

Fioretti leader della classifica generale

Cambio al vertice nella Top Ten generale: adesso il leader è Simone Fioretti, vero bomber fra i Dilettanti di Calabria, con 52 punti. Ma attenzione, perché Antonio Mercuri è dietro di appena un punto: 51. Un bel duello fra i due giocatori, lametini entrambi, agli opposti in campo. Per il resto tutto rimane immutato dalla terza alla decima posizione. Rivadero terzo a quota 39. A seguire Scoppetta della ReggioRavagnese con 36 punti e Bert della Dgs Praia Tortora con 30. Riconosciuto della Rossanese è a 28 punti, Corno della Paolana a 27, Romano del Bocale a 26. Quindi Bongiorno della Rossanese e Puntoriere della ReggioRavagnese con 25.