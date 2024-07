A Pizzo le suggestioni artistiche della mostra “Trasiti”

1 minuto per la lettura

A Pizzo nel Vibonese la mostra Trasiti con l’esposizione delle opere degli artisti Tonino Denami, Gerlanda di Francia e Silvestro Bonaventura

PIZZO (VIBO VALENTIA) – Procede con buon flusso di pubblico la mostra d’arte “Trasiti” in programmazione alla ex tonnara sul lungomare Colombo a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, dal 20 luglio e fino alla fine del mese. Un percorso attraverso le opere di tre artisti, Silvestro Bonaventura, Tonino Denami e Gerlanda di Francia, che hanno deciso di unire le proprie ispirazioni in una mostra che offre al visitatore la possibilità di immergersi nelle visioni offerte dai quadri e dalle sculture esposte nelle sale della ex tonnara.

Per chi fosse interessato le sale resteranno aperte dalle 19 fino a mezzanotte. Come detto la mostra recepisce e ripropone le suggestioni artistiche dei tre artisti, Denami è presente con le sue sculture mentre Bonaventura e Di Francia espongono i loro quadri. Tre visioni diverse dell’arte e della rappresentazione artistica delle realtà unite fondamentalmente dalla forte influenza della realtà territoriale in cui vivono con la voglia di offrire allo spettatore un punto di vista sui generis, una finestra sulla realtà filtrata dall’arte in cui con questa mostra i tre artisti invitano ad entrare. Non a caso il titolo della mostra TraSiti gioca sul doppio significato: Trasiti in dialetto significa, per l’appunto, “entrate”.