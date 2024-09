Sapori di Mare, a Vibo Marina il primo fish & food

3 minuti per la lettura

Nei pressi del Porto ha aperto i battenti la nuova pescheria – friggitoria Sapori di Mare dove acquistare pesce fresco o fritto da portar via

Pescheria di giorno, gastronomia all’ora di pranzo e cena. Il fish & food Sapori di Mare, modello di pescheria molto in voga negli ultimi anni, ha aperto i battenti anche a Vibo Marina nei pressi del caratteristico Porto. In un periodo storico in cui la vita dei pescherecci sembra essere non delle migliori, c’è chi si impegna a offrire pesce fresco. E non solo, anche fritto e cotto con ricette da consumare al momento o da portare a casa. Tra i motivi che hanno spinto ad aprire Sapori di Mare c’è infatti proprio questo, spiega il titolare Leonardo Lo Preiato, per tutti Nardino: “consentire alle persone di scegliere del pesce di qualità pescato davanti alle nostre coste. Quindi, non surgelato e importato da Paesi lontani”.

Da molti anni nel campo della ristorazione, con le sue capacità visionarie, tipiche di un imprenditore nato, il signor Nardino ha deciso di salvare un’antica pescheria che ha rilevato e riaperto sotto nuove vesti: un moderno fish & food appunto. Proprietario anche dell’omonimo ristorante pizzeria, situato a pochi metri dalla pescheria, il ristoratore ha dimostrato ancora una volta di saper vedere oltre. Perché sa bene quanto sia importante avere sulla propria tavola del cibo salutare, a incominciare dal pesce fresco.

Dispiaciuto quindi per la chiusura di una storica pescheria di Vibo Marina, al suo posto il 13 agosto inaugura il fish & food Sapori di Mare. Un’attività nata dalle idee chiare del ristoratore vibonese, che per il suo nuovo locale ha già altri progetti in mente che dovrebbero portare ulteriori benefici all’intera località marina. “Bisogna sempre credere in ciò che si fa, avere fiducia nelle proprie idee e nei propri progetti” – ha ribadito più volte l’imprenditore, che punta principalmente alla qualità del prodotto.

Cosa offre la Sapori di Mare fish & food

Sul bancone di Sapori di Mare (in via Roma 28) i clienti si trovano davanti a un’ampia scelta. Nel reparto pescheria sono presenti varie tipologie di pescato: dal pesce azzurro ai crostacei, alla spatola ad altri tipi di pesce che – come già detto – proviene dalle nostre coste. Nel reparto gastronomia invece si può ordinare e portar via, e a breve si potrà consumare anche sul posto. Il menu è ricco e offre primi e secondi piatti, come lasagna, insalata di mare, parmigiana di pesce, calamaro ripieno, e molto altro ancora.

Nel Menu ovviamente non mancano i “the best”, come il Cuoppo di frittura di calamari e i vari panini a base di pesce spada, tutti farciti con prodotti tipici calabresi. Ogni panino porta il nome di una antica divinità, a ricordare le nostre radici culturali classiche. Ma ciò che ne rende memorabile il nome è soprattutto il sapore.

Da annotare, per esempio, il panino Zeus con dentro trancio di pesce spada, cipolla rossa caramellata, pomodorini secchi, provola affumicata e salsa salmoriglio. Ma anche il Santa Venere non scherza, con dentro gambero rosso, vellutata di pomodoro, basilico e stracciatella di bufala.

Nel nuovo locale del signor Nardino, inoltre, sono presenti anche altri prodotti della tavola con marchio di qualità: come vini locali, pasta, friselle e così via. In questa pescheria e gastronomia, la prima e unica a Vibo Marina, è possibile trovare in ogni suo prodotto il sapore del mare accompagnato dalla freschezza e leggerezza della brezza costiera.