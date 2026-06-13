Mileto, volontari in festa per i 10 anni dell’Avis comunale

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La sezione comunale di Mileto dell’Avis si appresta a tagliare un traguardo importante, i primi 10 anni di attività, per l’occasione prevista una iniziativa presso la Fondazione Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime

MILETO – L’Avis Comunale di Mileto si prepara a celebrare il prestigioso traguardo del decennale dalla sua fondazione in occasione della nona tappa dell’Open Tour, in programma domenica 14 giugno. L’iniziativa sarà dedicata alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura della donazione, con particolare attenzione ai valori della solidarietà e dell’impegno verso il prossimo.

A fare da suggestiva cornice all’evento sarà il Santuario Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime di Paravati, luogo simbolo della spiritualità e sede della Fondazione dedicata a Mamma Natuzza Evolo. Una location dal forte valore umano e religioso che ben si sposa con i principi di altruismo, accoglienza e servizio che animano l’attività dell’associazione.

L’iniziativa rappresenterà un’importante occasione di approfondimento e confronto sui temi della solidarietà e della donazione, mettendo al centro il valore della comunità e l’attenzione verso il prossimo. Una giornata pensata non solo per celebrare il percorso compiuto dall’Avis di Mileto in questi dieci anni di attività, ma anche per rilanciare un messaggio di speranza e responsabilità civile, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

I lavori prenderanno il via alle ore 16 e vedranno la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario e delle principali associazioni impegnate nel volontariato e nella promozione della cultura del dono. A moderare l’incontro sarà il giornalista Vincenzo Varone. Ad aprire l’evento saranno il vicepresidente provinciale Avis, Aldo Angillieri, e il presidente dell’Avis Comunale di Mileto, Domenico Pontoriero. Seguirà il saluto istituzionale del sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano. Nel corso del dibattito interverranno Antonello Gigliotti, presidente di Admo Calabria; Cosmo Gallizzi, presidente dell’Avis Provinciale di Vibo Valentia; Pellegrino Mancini, già direttore del Centro Regionale Trapianti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria; Giusy Sembianza, presidente dell’Ail Reggio Calabria-Vibo Valentia; Giuseppe Conocchiella, portavoce del Forum del Terzo Settore della provincia di Vibo Valentia e dirigente dell’Aido di Briatico. A portare una testimonianza diretta sarà inoltre Ilenia Tavella, rappresentante di Admo. Le conclusioni saranno affidate al presidente regionale Avis Calabria, Franco Rizzuti, che traccerà un bilancio dell’attività associativa e delle prospettive future del volontariato nel settore della donazione.

«Dieci anni di storie, di persone, di mani tese verso gli altri» fa presente l’Avis di Mileto «Dieci anni in cui Avis Comunale Mileto ha promosso la cultura del dono, sensibilizzato le nuove generazioni e costruito, giorno dopo giorno, una comunità più solidale e consapevole». Un cammino caratterizzato da numerose iniziative, dalla crescita del numero dei donatori e dalla volontà di trasformare la solidarietà in un valore condiviso e praticato quotidianamente. «Questo anniversario non celebra soltanto il passato, ma rinnova un impegno per il futuro: continuare a diffondere i valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e del dono come gesto concreto di amore verso il prossimo. Perché donare significa esserci. Perché la solidarietà crea comunità. Perché, oggi come ieri, nessuno si salva da solo».

Alle ore 18.30 la giornata proseguirà con la celebrazione della Santa Messa. Non mancherà poi uno dei momenti più significativi dell’evento: la consegna delle onorificenze ai donatori benemeriti, testimonianza concreta della gratitudine verso quanti, con il loro gesto silenzioso e generoso, contribuiscono ogni giorno a salvare vite umane.

La manifestazione si concluderà con un momento conviviale aperto ai partecipanti, suggellando una giornata all’insegna della condivisione, della solidarietà e dei valori che da sempre rappresentano il cuore dell’Avis e dell’intero mondo del volontariato.