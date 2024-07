Minacce di morte e insulti via mail a un avvocato del Foro di Vibo

2 minuti per la lettura

Una mail contenente minacce di morte è stata inviata all’avvocato del Foro di Vibo, Rosalia Staropoli, che si è rivolta alle forze dell’ordine

VIBO VALENTIA – “Sei una donna morta”, questa una delle frasi contenute in una lunga email densa di terribili minacce di morte e insulti ricevuta dall’avvocato del Foro di Vibo, Rosalia Staropoli. La missiva è pervenuta da un indirizzo riconducibile al dark web. L’avvocato Staropoli ha prontamente sporto denuncia.

Il Giudice per le indagini preliminari Teresa Loffredo con ordinanza del 30 maggio 2024 ha disposto la prosecuzione delle indagini, rilevando come la parte offesa, assistita dalle colleghe Adele Manno e Anna Maria Sodano, sia già stata oggetto di gravi minacce, alcune contestuali alla ricezione della email. A tal proposito il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vibo, Teresa Loffredo, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinché proceda alle nuove indagini indicate nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.

IL COMMENTO DELL’AVVOCATO DI VIBO ALLE MINACCE DI MORTE RICEVUTE

“Intendo ringraziare innanzi tutto i miei avvocati Adele Manno e Anna Maria Sodano e i Carabinieri coordinati dal colonnello Luca Toti per la costante vicinanza e la professionalità – ha commentato al riguardo la Staropoli – la mia riconoscenza al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Vibo Valentia, Paolo Giovanni Grieco, per il dispositivo di vigilanza a tutela della mia persona”.

La professionista aggiunge di avere “piena fiducia nelle indagini degli investigatori e dell’ufficio di Procura, auspico nel più breve tempo possibile l’individuazione dell’autore o degli autori del reato. Da diverso tempo qualcuno tenta di destabilizzare la mia serenità, con diverse condotte criminose, certamente parti di un unico disegno. Posso assicurare ai diversi “mandanti” ed “esecutori” che io non lascerò casa mia e la mia amata terra. È mia intenzione continuare a difenderla, anche in veste di avvocato, da ogni sorta di sopruso”.