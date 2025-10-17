Lettera minatoria al sindaco di Jonadi Fabio Signoretta

1 minuto per la lettura

Lettera minatoria al primo cittadino di Jonadi Fabio Signoretta che finisce nel mirino. La solidarietà del gruppo di maggioranza: “Non ci fermeranno”

JONADI – Il sindaco, Fabio Signoretta, ha ricevuto una minaccia simbolica nel suo ufficio presso la Casa Comunale. L’episodio ha immediatamente innescato una reazione di ferma condanna da parte della maggioranza consiliare e dell’intera comunità.

Il messaggio intimidatorio, di cui al momento non si conoscono i dettagli precisi se non la natura “simbolica”, è stato rinvenuto dal sindaco stesso. Signoretta ha agito prontamente, denunciando l’accaduto alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore o agli autori del gesto.

La notizia ha trovato immediata eco nel Gruppo Consiliare “Per Jonadi”, che ha diffuso un comunicato stampa per esprimere piena solidarietà al primo cittadino. “Questi gesti, messi in atto da chi vorrebbe condizionare o instaurare un clima di tensione, siamo certi che non sortiranno alcun effetto intimidatorio su chi lavora con abnegazione per portare avanti le cause della nostra comunità”, si legge nella nota del gruppo di maggioranza.

L’episodio è interpretato come un tentativo di destabilizzazione e un attacco diretto all’operato amministrativo del sindaco e della sua Giunta. L’Amministrazione ha voluto rassicurare i cittadini: “Il lavoro per il bene di Jonadi prosegue senza sosta. La determinazione non è scalfita. Condanniamo fermamente ogni tentativo di intimidazione e rinnoviamo il nostro totale sostegno al sindaco Fabio Signoretta”.