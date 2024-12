A Natale, il Comune di Vibo "regala" piazza Municipio e Razza

3 minuti per la lettura

In settimana, salvo imprevisti, il Comune inaugurerà Piazza Municipio, piazza Piazza Razza e la rotatoria in viale Affaccio. Tempi stretti anche per il sottopasso di Vibo Marina. Ma per tre cantieri che chiudono uno che apre: quello di via Luigi Razza per il riposizionamento delle basole. I lavori su via Luigi Razza invece differiti a dopo le festività natalizie.

VIBO VALENTIA – Una parte dei disagi che hanno vissuto in questi mesi i cittadini di Vibo per via dei tanti cantieri sorti nella città capoluogo e nella principale frazione marina sembrano ormai destinati a terminare: in settimana, infatti, salvo imprevisti (che in effetti a Vibo non mancano), il Comune inaugurerà due luoghi simbolo del capoluogo, precisamente Piazza Martiri d’Ungheria (Municipio) e Luigi Razza (conosciuta anche come Piazza Santa Maria).

PIAZZA RAZZA E MUNICIPIO APERTE IN TEMPO PER NATALE E CAPODANNO

I lavori di riqualificazione infatti sono alle battute conclusive ed entro questa settimana si dovrebbero rimuovere le reti di delimitazione del cantiere. Giusto in tempo per l’arrivo di Natale e Capodanno. L’amministrazione comunale è fiduciosa di licenziare la pratica nel weekend che verrà ed è lo stesso assessore ai lavori pubblici a confermarlo, pur non fornendo date precise, quasi certamente anche per una sorta i scaramanzia, ma individuando comunque il periodo.

E così, finalmente, dopo mesi di interventi, conditi da numerose polemiche (soprattutto per piazza Luigi Razza) finalmente due dei luoghi identitari del capoluogo di provincia saranno interamente fruibili dalla cittadinanza, in una nuova veste urbanistica e con una nuova illuminazione (affiancata dalle luminarie). Ecco, per quest’ultimo aspetto, forse quella in piazza Razza necessiterebbe di una modifica visto che il lato del marciapiede non è illuminato come quello della strada. Tuttavia, ogni decisione verrà presa sono l’accensione dei lampioni a sigaro.

IN DIRITTURA D’ARRIVO LA ROTATORIA DI VIALE AFFACCIO E IL SOTTOPASSO A VIBO MARINA

Le novità, comunque, non finiscono qui. Sempre per bocca dell’assessore Monteleone, è attesa sempre per i prossimi giorni l’apertura della rotatoria sul trafficatissimo viale Affaccio che non pochi problemi ha creato ai commercianti della zona. Passi in avanti anche per il sottopasso ferroviario di Vibo Marina dove si attende che la ditta incaricata di asfaltare la strada – che sarà sollecitata già oggi dal Comune – dia avvio ai lavori di bitumazione che impegneranno qualche giorno dopo di che l’opera sarà aperta.

MA IN CITTÀ APRE UN ALTRO CANTIERE

Per alcuni cantieri come quelli di piazza Razza e Municipio che chiudono ce n’è, però, uno che apre in pieno centro di Vibo: via Luigi Razza, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele III e piazza delle Erbe resterà, infatti, chiusa da oggi fino a ultimazione dei lavori di rifacimento del manto stradale in basole laviche, che dovranno essere prima rimosse per poi essere ricollocate. Proprio accanto vi è il cantiere per la riqualificazione di piazza Buccarelli (o Morelli). E stamani c’è stata una protesta dei commercianti della zona ma alla fine la soluzione – dopo una interlocuzione tra il comandante dei Vigili urbani, Michele Bruzzese e la ditta – è stata trovata. Nella giornata di domani si chiuderà la via ma solo per la mattinata al fine di consentire la mappatura della stessa dopo di che i lavori inizieranno dopo le feste. Una soluzione ragionevole che rende tutti soddisfatti.