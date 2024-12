1 minuto per la lettura

Per la strada via Scesa del Gesù il Comune di Vibo chiude di nuovo il traffico veicolare per via di problemi alle basole, così come avvenuto solo 48ore dopo la sua riapertura avvenuta a inizio mese

VIBO VALENTIA – Appena qualche settimana addietro la riapertura, dopo mesi e mesi di lavori di ripavimentazione delle antiche basole, ma già dopo neanche 48 ore una di queste era saltata danneggiando una vettura; nei giorni a seguire si sono avuti altri piccoli incidenti e così per evitare ulteriori richieste di risarcimento da parte degli utenti, il Comune capoluogo ha deciso la chiusura nuovamente al traffico veicolare via Scesa del Gesù, piccola strada di un centinaio di metri sita nel centro storico.

VIBO, IL COMUNE CHIUDE DI NUOVO VIA SCESA DEL GESÙ

Ieri mattina, 29 dicembre, infatti, sono apparse all’ingresso della via le immancabili transenne posizionate dal personale dell’ente locale, tra l’ironia dei vibonesi.

Ed in effetti qualche domanda bisogna porla sul perché a neanche un mese dalla fine degli interventi il cemento che tiene insieme le basole sia saltato in diversi punti. E c’è chi ventila anche una richiesta di risarcimento danni da parte dell’ente locale nei confronti dell’azienda che li ha eseguiti impiegando circa sei mesi.