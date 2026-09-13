Pizzoni, acqua pubblica mai mancata: «Un risultato storico»

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L’amministrazione comunale di Pizzoni annuncia un risultato storico: L’acqua pubblica non è mai mancata nel corso dell’anno nel territorio a seguito dei lavori effettuati sulla rete idrica.

PIZZONI – Un risultato che dovrebbe essere la normalità ma che in calabria, quando lo si raggiunge, assurge a notizia quasi sensazionale: l’acqua pubblica non è mai mancata nel corso dell’anno nel comune di Pizzoni e a rivendicare il risultato è l’Amministrazione comunale sottolineando come il dato assuma particolare rilievo in un territorio, quello calabrese, alle prese da tempo con l’emergenza idrica.

Il Comune delle Preserre vibonesi ha scelto di comunicare il risultato proprio nella prima giornata di pioggia dopo mesi caratterizzati da temperature elevate, definendolo un «traguardo straordinario, mai raggiunto prima» a Pizzoni. Un risultato che, secondo l’Amministrazione, non può essere considerato frutto della fortuna, ma sarebbe legato a una serie di interventi e attività portati avanti nel tempo.

INVESTIMENTI E MANUTENZIONE SULLA RETE IDRICA

Tra gli elementi indicati dall’Amministrazione figurano gli investimenti sulle condotte e sulle sorgenti, gli interventi di manutenzione e prevenzione sulla rete e il monitoraggio continuo delle sorgenti, con l’obiettivo di ridurre al minimo le perdite.

A questi interventi si aggiunge una gestione delle risorse idriche definita più efficiente e responsabile, con sistemi che consentono oggi di effettuare controlli anche attraverso il telefono. Particolare attenzione, inoltre, sarebbe stata riservata ai cosiddetti «furbetti del bypass», con controlli che, secondo quanto riferito dal Comune, hanno portato anche a denunce.

IL SINDACO DI PIZZONI: «SIAMO SULLA BUONA STRADA»

L’Amministrazione comunale riconosce che non è possibile affermare con certezza che il problema della disponibilità idrica sia definitivamente risolto. «Può darsi», si legge nel messaggio, ma una cosa la si considera certa: Pizzoni sarebbe comunque «sulla buona strada per risolverlo», mentre il risultato ottenuto quest’anno è definito «storico».

Il Comune evidenzia infine come il mantenimento della continuità del servizio rappresenti un elemento significativo in una fase nella quale l’emergenza idrica sta interessando diversi territori. Per l’Amministrazione, garantire l’acqua a tutti i cittadini testimonia quanto «buona amministrazione, visione strategica e impegno quotidiano» possano incidere sulla gestione di un servizio primario.