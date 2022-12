Omicidio Muzzupappa, indagato un commerciante di Nicotera

1 minuto per la lettura

Pasquale Megna

NICOTERA (VIBO VALENTIA) – C’è un indagato per l’omicidio di Giuseppe Muzzupappa, avvenuto a colpi di pistola la sera del 26 novembre scorso nei pressi di un locale sito alla Marina (LEGGI). Si tratta di Pasquale Megna, 38 anni, noto commerciante ittico del luogo, attualmente irreperibile e quindi attivamente ricercato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia con il costante coordinamento della Procura della Repubblica.

Sarebbe quindi stato lui a sparare, – fermo restando il principio di presunzione di innocenza, anche in considerazione della fase del procedimento – contro il 38enne suo compaesano a quanto pare per futili motivi. In base a quanto è stato possibile apprendere, infatti, tra i due vi sarebbero stati alcuni screzi anche se al momento non è chiaro stabilirne la natura e l’entità.

Gli elementi raccolti, “univoci e incontrovertibili”, sono stati utilizzati dal Procuratore Camillo Falvo e dal sostituto co-titolare del fascicolo per chiedere e ottenere dal gip del Tribunale di Vibo Valentia una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del presunto autore dell’efferato delitto, resosi, come detto, irreperibile nell’immediatezza del fatto e attivamente ricercato. Muzzupappa era stato attinto agli arti e al torace dai colpi esplosi da distanza ravvicinata.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica la vittima è stata intercettata dal presunto autore nei pressi di un ristorante della zona e forse a seguito di un ennesimo diverbio ferita gravemente. Il decesso è sopraggiunto pochi minuti dopo il suo arrivo presso la locale guardia medica.