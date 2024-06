Imponimento, 48 condanne e 25 tra assoluzioni e prescrizioni

6 minuti per la lettura

Imponimento, si chiude il primo grado del processo al clan Anello-Fruci 48 condanne e 25 tra assoluzioni e prescrizioni, scagionati i fratelli Stillitani, l’ex consigliere comunale di Vibo, Franco Tedesco e l’ex sindaco di Cenadi Alessandro Teti

VIBO VALENTIA – Tiene nel suo complesso l’impalcatura accusatoria imbastita dalla Dda di Catanzaro nei confronti degli imputati al processo “Imponimento” contro le cosche di ’ndrangheta degli Anello di Filadelfia, dei Bonavota di Sant’Onofrio, dei Lo Bianco-Barba di Vibo, dei Tripodi di Portosalvo (frazione di Vibo), della ’ndrina dei Cracolici di Maierato-Filogaso e di altre consorterie sia del Vibonese che del Catanzarese. Imputati eccellenti sia per quanto concerne la galassia criminale che imprenditoriale, visto che tra i primi figurano soggetti come Tommaso, Rocco, Giuseppe, Roberto e Giovanni Anello, e tra i secondi i fratelli Stillitani di Pizzo. A questi si aggiungono anche esponenti politici come Franco Tedesco, ex consigliere comunale di Vibo, Alessandro Teti e Giovanni Deodato, rispettivamente ex sindaco e consigliere comunale di Cenadi, e Bruno Cortese, ex consigliere comunale di Capistrano.

OPERAZIONE IMPONIMENTO 45 CONDANNE 25 TRA ASSOLUZIONI E PRESCRIZIONI

Ebbene, all’esito della camera di consiglio di due giorni i giudici hanno assolto tanto i due fratelli imprenditori napitini, quanto Tedesco e Teti. Condanna lieve invece per Deodato. In linee generali, come fu per Rinascita-Scott, anche per questo procedimento penale vengono meno le accuse rivolte ad alcuni amministratori locali. Fanno rumore, infatti, poi le assoluzioni degli Stillitani nei confronti dei quali il pm Antonio De Bernardo, aveva chiesto la condanna a 21 anni di reclusione, mentre erano stati 18 quelli invocati per l’ex esponente del civico consesso di Vibo, e sei nei confronti del già primo cittadino di Cenadi.

REGGONO LE ACCUSE CONTRO IL CLAN ANELLO

Reggono quasi integralmente invece le accuse nei confronti degli Anello visto che il Tribunale collegiale presieduto dal giudice Angelina Silvestri (a latere Maria Giulia Agosti e Gianmarco Angelini) ha inflitto 30 anni a Tommaso Anello (fratello del boss Rocco, cl 61, condannato in abbreviato), 24 anni al figlio Rocco, 3 anni a Giovanni, e 4 anni a testa a Roberto e Giuseppe. Tra assoluzioni e prescrizioni a seguito della caduta delle aggravanti mafiose – con sensibile riduzione di entità rispetto alle richieste – il numero si attesta a 25, mentre le condanne sono state 48.

Si sono costituiti parte civile nel procedimento penale, inoltre, numerosi enti locali. In particolare i Comuni vibonesi di Filadelfia, Francavilla, Polia, Pizzo, Monterosso, Maierato, San Nicola da Crissa, Capistrano, Sant’Onofrio e Vibo Valentia. Ma anche quelli catanzaresi di Curinga, San Pietro a Maida, Cenadi, Chiaravalle Centrale, Cortale Maida. Parte civile, infine, anche numerosi privati cittadini e imprese.

OPERAZIONE IMPONIMENTO: TUTTE LE CONDANNE E LE ASSOLUZIONI DECISE

Questa nel dettaglio, infine, la sentenza (tra parentesi le richieste di pena avanzate dall’accusa)