Maestrale, deposizione di Mantella interrotta: incolumità a rischio

Il collaboratore Andrea Mantella, teste della Dda in Maestrale, era sotto esame ma un problema ha messo a rischio la sua incolumità

VIBO VALENTIA – Udienza sospesa a sorpresa dal tribunale collegiale di Vibo al processo “Maestrale” che si sta svolgendo presso l’aula bunker di Lamezia. Il motivo è stato reso noto dal pm della Dda, Antonio De Bernardo che a sua volta l’ha appreso dal Nop (Nucleo operativo di protezione) e afferisce alla situazione del collaboratore di giustizia Andrea Mantella. Il collaboratore di giustizia fino a quel momento stava sostenendo l’esame come teste a carico della Procura antimafia.

PROCESSO MAESTRALE, A RISCHIO L’INCOLUMITÀ DI MANTELLA, UDIENZA SOSPESA

“Signor presidente – ha esordito il magistrato – sono stato informato dal Nop di una situazione molto seria per la sicurezza del collaboratore. Pertanto ritengo che nessuno possa correre il rischio di mettere a in pericolo l’incolumità del signor Mantella. Chiediamo, quindi, immediatamente la sospensione dell’udienza nelle more che nel frattempo il problema o l’eventuale spostamento del teste qualora dovessero persistere i rischi segnalati”.

A questo punto, la presidente del Collegio, Giulia Conti, ha disposto la sospensione di un’ora dell’udienza per verificare se il problema è risolvibile in questo lasso di tempo altrimenti procedere al rinvio dell’esame alla giornata di domani.