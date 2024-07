Blitz della Finanza al Comune di Ricadi

1 minuto per la lettura

Blitz della Guardia di Finanza al Comune di Ricadi, perquisizioni nel palazzo municipale e nelle case di alcuni consiglieri comunali

VIBO VALENTIA –“Terremoto” al comune di Ricadi, centro della costa vibonese. È infatti in corso da questa mattina un blitz della Guardia di finanza presso il palazzo municipale. Il personale della Gdf, che ha vietato l’ingresso dell’edificio, sta effettuando una serie di verifiche non solo negli uffici ma anche nelle abitazioni di alcuni consiglieri. Proprio presso queste ultime i militari delle Fiamme Gialle avrebbero acquisito numerosi documenti. Perquisizione anche a casa dell’architetto Vincenzo Calzona, già a capo dell’ufficio tecnico dell’ente locale.

Non è al momento chiaro il motivo dei controlli delle Fiamme gialle del comando provinciale ma in base a quanto e stato possibile apprendere, la finanza starebbe procedendo per dei reati di falso ed altro commessi nell’ambito dell’attività del comune di Ricadi.