Vibo Valentia, viola le prescrizioni dei domiciliari e finisce in carcere

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A Vibo Valentia, viola le prescrizioni dei domiciliari con l’utilizzo dei social: finisce in carcere un uomo sottoposto al braccialetto elettronico per atti persecutori

VIBO VALENTIA – Avrebbe violato le prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari, continuando a utilizzare i social network attraverso un falso nickname e pubblicando diversi contenuti online. Per questo motivo, lo scorso 21 settembre, la Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia ha dato esecuzione a un’ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo, pluripregiudicato e residente nel Vibonese.

Il provvedimento ha sostituito gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con la custodia cautelare in carcere. L’uomo è indagato, nell’ambito di un procedimento penale, per il reato di atti persecutori e, tra le prescrizioni a suo carico, vi era anche il divieto di comunicare, attraverso strumenti elettronici o social network, con persone diverse da quelle conviventi.

L’UTILIZZO DEI SOCIAL NONOSTANTE IL DIVIETO

Proprio nell’ambito delle attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni, gli investigatori della Squadra Mobile avrebbero accertato l’utilizzo di un profilo social riconducibile all’indagato, ma attivato con un falso nickname. Attraverso quell’account, secondo quanto emerso dalle verifiche, l’uomo avrebbe continuato a interagire con altri utenti e a pubblicare diversi contenuti.

Tra questi, gli investigatori avrebbero individuato anche pubblicazioni contenenti riferimenti al regime detentivo previsto dall’articolo 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario. L’uomo avrebbe inoltre pubblicato una fotografia nella quale mostrava il dispositivo elettronico di controllo applicato alla caviglia.

La Squadra Mobile ha trasmesso all’Autorità giudiziaria competente gli elementi raccolti durante il monitoraggio, che avrebbero documentato, secondo l’ipotesi investigativa, l’inosservanza delle prescrizioni connesse alla misura cautelare.

Alla luce degli elementi acquisiti, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha quindi disposto l’aggravamento della misura, sostituendo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con la custodia cautelare in carcere.

L’uomo, già coinvolto in passato in vicende giudiziarie anche relative a reati di tipo mafioso, al termine degli adempimenti di rito è stato condotto presso la Casa circondariale di Catanzaro, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.