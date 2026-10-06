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La Giunta guidata dal sindaco Macrì avvia l’azione civile ai fini del risarcimento danni contro gli autori dei contenuti social ritenuti lesivi dell’immagine della città di Tropea; il Comune parla di notizie false diffuse online dal 5 settembre in poi

TROPEA – Il Comune di Tropea si prepara a difendere in tribunale la propria immagine e a chiedere un risarcimento danni in sede civile contro il responsabile della pubblicazione di “notizie false”, video e articoli, diffuse sui social network, giudicate diffamatorie e dannose per il buon nome della “Perla del Tirreno”.

La decisione è stata adottata attraverso la recente deliberazione di Giunta che ha dato mandato al sindaco Giovanni Macrì ad avviare l’azione risarcitoria.

“NOTIZIE NON CORRISPONDENTI AL VERO”

Secondo la delibera, a partire dal 5 settembre sarebbero stati pubblicati sui social video e articoli contenenti notizie “non corrispondenti al vero”, descritte come denigratorie, parziali e mistificatorie, con lo scopo di screditare la città. L’amministrazione ritiene che tali contenuti ledano gravemente la reputazione e l’immagine di Tropea.

Il documento non indica il nome dell’autore né il contenuto specifico delle pubblicazioni contestate. L’autorizzazione riguarda infatti sia l’autore degli articoli citati in premessa sia “ogni altro contenuto connesso avente carattere diffamatorio”.

LE MOTIVAZIONI GIURIDICHE

A fondamento della scelta, la Giunta richiama l’articolo 3, comma 2, del Testo unico degli enti locali (TUEL), secondo cui il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. L’ente viene definito “esponenziale” degli interessi collettivi, con il diritto e il dovere, richiama dalla Costituzione, di tutelare il decoro e l’immagine della comunità. Di qui la necessità di promuovere “tutte le azioni necessarie” per salvaguardare onorabilità e prestigio della città.

IL LEGALE E LE PROCEDURE

Il Comune non dispone di un ufficio legale interno e dovrà quindi affidarsi a un professionista esterno. E spetterà al Responsabile dell’Area Amministrativa, Rita Rombolà, adottare gli atti conseguenti. Al legale designato sarà conferito “ogni e più ampio mandato”, e l’operato nella vertenza è ritenuto fin d’ora valido a tutela dell’ente. Resta ora da vedere quale sarà il percorso giudiziario e l’entità del risarcimento che il Comune intenderà chiedere. Al momento, dall’atto non emergono dettagli in merito.