Lutto nel mondo del giornalismo vibonese: deceduta la cronista Vittoria Sicari, 57 anni, di Longobardi, frazione di Vibo; a giugno scorso colpita da un l’ictus. Le sue condizioni sono peggiorate nella giornata odierna fino al decesso.

VIBO VALENTIA – Lutto nel mondo del giornalismo e vibonese: è infatti deceduta nella giornata odierna, a seguito dei postumi di un ictus, Vittoria Sicari, 57 anni, storica corrispondente della Gazzetta del Sud di Vibo che da qualche tempo collaborava anche con il giornale online “Noi di Calabria”.

Originaria di Longobardi, frazione di Vibo Valentia, Vittoria era ricoverata da diverse settimane nella Casa di Cura Madonna della Catena, a Raugliano, in provincia di Cosenza, in quanto trasferita a seguito di un lungo periodo di degenza trascorso nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro dove era giunta a causa di un ictus. In questi due mesi ha lottato con tutte le sue forze e si è sperato che riuscisse a superare questa prova. Purtroppo, oggi, le sue condizioni si sono aggravate e il suo cuore ha ceduto. Ai familiari di Vittoria, apprezzata e valente collega, le più sentite condoglianze da parte del Quotidiano del Sud.