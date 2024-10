Vibo, si è spenta a 109 anni Mariarosa Tassone, la nonna più longeva della Calabria

1 minuto per la lettura

Il borgo di Spadola, nella provincia di Vibo, in lutto per la scomparsa a 109 anni di Mariarosa Tassone, la nonna più longeva della Calabria. Avrebbe compiuto 110 anni a gennaio prossimo

VIBO VALENTIA – Mariarosa Tassone, la nonna più longeva della Calabria, si è spenta ieri (14 ottobre 2024) a Spadola, nella provincia di Vibo Valentia, a 109 anni. A gennaio 2025 ne avrebbe compiuti 110 di anni. Originaria del piccolo borgo delle serre Vibonesi, era venuta al mondo il 25 gennaio 1915, solo un anno dopo l’inizio della Prima Guerra Mondiale. E nel corso della sua lunga vita, ha vissuto la Prima e Seconda Repubblica, oltre a 10 Papi, Re e Capi di Stato e di Governo. I suoi compleanni sono peraltro segnalati dall’autorevole Blog britannico Gerontology.

Scampata agli orrori delle due guerre mondiali, ha superato la spagnola nel 1918 (all’età di soli 3 anni), la Sars nel 2004 e il Covid negli ultimi anni. Ha una famiglia estremamente numerosa che comprende figli, nipoti e pronipoti per un totale di 26.

Fino a pochi anni fa, nonostante l’età avanzata, Mariarosa continuava a prendersi cura del suo orto e a cucinare con amore per i suoi figli e nipoti. Una figura amata non solo dai suoi cari, ma da tutti coloro i quali hanno avuto la possibilità di conoscerla. Amava la tranquillità, le piaceva la pasta e fagioli, magari accompagnata da un buon bicchiere di vino e non si concedeva mai eccessi, non gradiva e ha mai gradito il fumo.