Dopo 45 anni di matrimonio, muoiono a 9 giorni di distanza

Marito e moglie originari di Acquaro (Vibo Valentia) dopo 45 anni di matrimonio muoiono a nove giorni di distanza l’uno dall’altra

ACQUARO (VIBO VALENTIA) – Insieme da una vita, e ora anche nella morte: è la storia di un legame indissolubile quella di Francesco Scarmozzino e Teresa Chimirri. Sposati da 45 anni, se ne sono andati a distanza di nove giorni l’uno dall’altra. La coppia era originaria di Acquaro, nel Vibonese, ma risiedeva ormai da decenni a Lecco, città in cui è ambientato il romanzo di Manzoni: “I Promessi Sposi”. Quasi un segno del destino. In comune non avevano solo i sentimenti ma anche la professione: lei, 70 anni, docente di educazione artistica che aveva lavorato in una scuola in Valsassina e poi alle scuole medie Don Giovanni Ticozzi di Lecco, lui, 76 anni, insegnante prima di passare negli uffici della segreteria, con la passione per il tennis e la pittura e con alle spalle l’esperienza, ripetuta più volte, del Cammino di Santiago.

I due si erano trasferiti nel Lecchese quando Teresa aveva ottenuto la cattedra di ruolo e qui avevano costruito la loro vita insieme ai figli Monica e Pasquale . A raccontare la tragedia è proprio quest’ultimo: il padre si è sentito male quando stava accompagnando il nipotino all’asilo. Subito è stato portato in ospedale dove gli hanno diagnosticato una dissezione aortica che ha richiesto l’immediato ricovero. Le sue condizioni sono infatti apparse subito molto gravi. Il giorno dopo la moglie Teresa, provata emotivamente da quanto stava accadendo al marito si è sentita male. Pur non conoscendo le reali condizioni certe cose, soprattutto quelle di una persona con cui hai condiviso la propria vita, le si percepiscono.

“Era malata da tempo ma sembrava stesse bene – ha spiegato il figlio – Non sapeva che papà era ricoverato in gravi condizioni, non abbiamo avuto modo di dirglielo. Ma forse lo aveva capito. Erano talmente legati che lo ha percepito e ha voluto precederlo”. Nove giorni dopo, infine, la scomparsa anche del marito.

Teresa e Francesco, che non avevano mai reciso i legami con il loro paese di origine, facendovi sovente ritorno, muoiono quindi a pochi giorni di distanza. Sono stati seppelliti nel cimitero di Castello di Lecco, l’una accanto all’altro. In tanti li ricordano, compresi migliaia di loro ex studenti che hanno condiviso con la coppia un breve percorso della loro vita.