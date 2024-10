“A Vibo non posso avere una casa perché sono marocchino”, la denuncia di Hassan

2 minuti per la lettura

Il giovane Hassan, in Italia da 13 anni, cerca casa per la sua famiglia ma. seppur perfettamente in grado di pagare l’affitto, dalle agenzie immobiliari di Vibo la risposta che i proprietari delle abitazioni non vogliono un marocchino e lui denuncia la situazione e lancia un appello.

VIBO VALENTIA – “Io voglio pagare l’affitto, dare un tetto sicuro a mia moglie e ai miei figli, ma quando mi reco presso le agenzie mi dicono che i proprietari degli appartamenti preferiscono non avere marocchini in casa loro”; è l’amara denuncia di Hassan Maadul, un ragazzone marocchino di 37 anni che vive a Vibo ormai da 13 anni. Lavora al mercato grazie al quale riesce a provvedere al sostentamento della propria famiglia con la quale vive nella zona del Carmine, nel centro storico cittadino.

“INSOSTENIBILE VIVERE NELL’ATTUALE CASA”

Da quanto racconta in questa storia di discriminazione, però, da qualche tempo l’alloggio in cui risiede non si presenta in buone condizioni, soprattutto il soffitto e “nonostante le segnalazioni al proprietario, fino ad oggi nessun intervento. Certamente – spiega ancora – in queste condizioni non possiamo vivere”. L’allusione è alle condizioni di salute della moglie che necessita di cure ed ha bisogno di “un ambiente più consono alle sue esigenze”.

Solitamente, Hassan lo si vede in questo periodo al Comune dove ha presentato richiesta per un alloggio popolare che però l’ente locale non può assegnare – pur essendo il ragazzo regolarmente in graduatoria – in quanto non ha alloggi disponibili per come conferma anche il consigliere Francesco Colelli: “Purtroppo al momento non ci sono appartamenti liberi e in questo senso il Comune ha le mani legate. Sappiamo che Hassan è in graduatoria e la speranza e che si liberi preso un alloggio”.

L’APPELLO DEL MAROCCHINO PER TROVARE UNA CASA A VIBO

Pertanto, l’unica strada da seguire al momento, dunque, è quella delle agenzie immobiliari ma qui, per come egli stesso racconta, non è agevole. Sì, perché si scontra con il pregiudizio della gente. “Mi sono recato in diverse occasioni presso le varie agenzie presenti a Vibo ma non nulla da fare, e non perché mancano i locali, sarebbe impossibile una simile circostanza, quanto piuttosto perché mi è sempre stato riferito che i proprietari non vogliono persone straniere, credo nel mio caso marocchine, nei loro appartamenti”. E così ogni volta Hassan si vede chiudere le porte in faccia e tornare a casa, dalla moglie e i figli, a mani vuote.

Eppure un lavoro ce l’ha e ha la possibilità di pagare un affitto: “Io ho un’occupazione, lavoro al mercato e sono nelle condizioni di pagare la quota mensile. Non mendico alcunché e non chiedo la luna ma solo una sistemazione dignitosa per i miei cari e quindi di essere messo nelle condizioni di poterlo fare. Ecco perché mi appello alle persone di buon cuore a venirci incontro”.