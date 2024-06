Mileto, crolla il tetto della scuola (malgrado le numerose ristrutturazioni)

3 minuti per la lettura

Crolla il tetto della scuola elementare di Mileto interessata negli anni da numerose ristrutturazioni, Giordano: «Scelte del passato non valide»

MILETO – Per fortuna la scuola è finita e lo stabile non era frequentato, altrimenti si sarebbe potuto trattare di una strage sfiorata. A Mileto, infatti, è crollato in modo praticamente integrale il solaio della scuola elementare Morabito. In particolare a collassare, nello specifico, è stato il tetto sovrastante l’atrio dell’edificio che ospita la scuola primaria sita in via Nicola Lombardi. La struttura negli ultimi 15 anni ha subito importanti e costanti lavori di ristrutturazione e consolidamento. Lavori che, evidentemente, non sembra abbiano realmente messo in sicurezza un edificio per il quale forse più che una ristrutturazione sarebbe stata opportuna una ricostruzione.

Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano si è immediatamente attivato, recandosi sul posto per prendere visione della situazione dopo di che, insieme agli uffici comunali preposti, si è adoperato per individuare i canali di finanziamenti necessari per ripristinare il vano scala e il tetto. Secondo una prima stima di Giordano per rimettere a posto la struttura serviranno non meno di 70 mila euro. In ogni caso per il primo cittadino di Mileto gli interventi saranno celeri e consentiranno, a settembre, il normale avvio delle attività scolastiche.

MILETO, CROLLA IL TETTO DELLA SCUOLA, L’ATTACCO DEL SINDACO GIORDANO

Non risparmia polemiche, comunque, Giordano per il quale «il crollo alla Morabito evidenzia che le scelte del passato di fare sole ristrutturazioni non sono state valide. Ebbene, chiariamo un punto. Le ristrutturazioni alla Scuola Morabito sono tutte programmate da precedenti amministrazioni. Il Plesso ha subito interventi manutentivi nel 2011/2012 a cura del Comune di Mileto. Nel 2015 interventi al tetto a cura dello stesso Istituto Comprensivo nel progetto Scuole sicure. Nel 2015 sempre al piano superiore interventi svolti dal Comune di Mileto». Infine nel 2018 si registra «un finanziamento dalla Regione su un progetto dell’amministrazione pro tempore sempre di sola ristrutturazione per il solo piano terra, eseguiti come da progetto nel 2021/2022».

Enucleati i numerosi interventi, Giordano ha poi chiarito il motivo per cui non è stato possibile prevedere oggi la demolizione dell’edificio per effettuarne la ricostruzione. «In questi anni – precisa Giordano – non ero io il sindaco. Quando abbiamo chiesto i finanziamenti PNRR per la demolizione e ricostruzione degli edifici Via XI Febbraio e Via Trieste, quindi la Morabito non poteva essere inclusa per via di questi finanziamenti per la ristrutturazione già in esecuzione, ripeto non chiesti da noi».

Posto ciò il sindaco, riguardo il crollo, ha annunciato «che sono in corso accertamenti tecnici, che comunque rilevano di primo acchito che alcuni pregressi lavori al solaio del vano scala (ove i crolli si sono verificati) non sono stati programmati ed eseguiti a dovere». Quindi dopo il crollo Giordano ha effettuato un sopralluogo «insieme alla nuova Dirigente Scolastica, a qualche componente del locale Ufficio Tecnico. Ho poi esaminato la documentazione versata presso l’ufficio tecnico. Ho convocato d’urgenza un incontro con il Direttore del lavori 2022 e 2015; Scuola e tecnici scuola e comunali».

PREVISTA LA RISTRUTTURAZIONE ENTRO IL PROSSIMO SETTEMBRE

Nel frattempo, Giordano ha «dato mandato all’Ufficio Tecnico di procedere ad un’ immediata progettazione esecutiva, che consenta di eseguire, previa verifica, tutti i lavori utili affinché il Plesso venga messo in sicurezza e a Settembre possa essere fruibile. Ho dato mandato alla Ragioneria di individuare, come già individuate, le risorse per intervenire d’urgenza».