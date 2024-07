Capo Vaticano, impatto con le eliche di un natante: ferito un 30enne

1 minuto per la lettura

Un 30enne di Parghelia è rimasto ferito a Capo Vaticano a seguito di un impatto con le eliche di un natante. Dopo i soccorsi è ora ricoverato a Catanzaro

RICADI – Si trova ricoverato all’ospedale di Catanzaro il ragazzo di circa 30 anni, di Parghelia, rimasto ferito questo pomeriggio, verso le 17.30, a Capo Vaticano a seguito dell’impatto con le eliche di un natante. Subito soccorso, il giovane è stato portato a riva e nel frattempo è stato allertato l’elisoccorso che atterrato poco distante prendendo in carico il ragazzo, che ha riportato dei tagli agli arti inferiori, per il trasferimento al nosocomio del capoluogo di regione.

I medici stanno valutando il quadro clinico che sarebbe molto serio.

Più o meno allo stesso orario, un altro intervento di soccorso si è verificato alla Marina di Zambrone dove un uomo ha avvertito un malore mentre si trovava in spiaggia. Anche in questo caso è stato attivato l’elicottero del 118 per il trasferimento a Catanzaro. Sul posto anche i carabinieri allertati dai conoscenti del paziente.