Vibo Valentia, l’acqua torna potabile

VIBO VALENTIA – L’ordinanza tanto attesa è finalmente arrivata: l’acqua in alcune parti della città di Vibo Valentia e nelle frazioni Piscopio e Vibo Marina torna potabile. L’Arpacal ha infatti reso noto al Comune l’esito favorevole delle analisi a seguito dei prelievi effettuati nei giorni scorsi nei vari punti in cui erano emerse delle anomalie che avevano indotto il sindaco Enzo Romeo a vietare l’utilizzo dell’acqua a fini alimentari e igienici mentre era consentito per le attività di pulizia della casa.

Le analisi avevano fatto emergere la presenza di sostanze quali trialometani totali e solo per la fontanina pubblica di Piazza San Michele, a Piscopio, quella di tetracloroetilene e tricloroetilene. I prelievi erano stati effettuati il 18 luglio mentre la comunicazione dell’Arpacal di Reggio Calabria a Palazzo Luigi Razza sull’esito degli esami era avvenuta nella giornata del 23 luglio, e quella diramata dal Comune di Vibo alla popolazione sull’acqua non potabile, il giorno successivo.

Qualche giorno dopo il sindaco aveva parzialmente revocato l’ordinanza consentendo l’uso dell’acqua anche per l’igiene. Nel mezzo le polemiche, soprattutto della popolazione, con Romeo che in consiglio comunale ha spiegato i motivi dell’emissione delle due ordinanze. Oggi, come detto, il ritorno alla normalità