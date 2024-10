Pattugliamento a piedi per i carabinieri di Arena

1 minuto per la lettura

Il servizio di pattugliamento per i carabinieri di Arena effettuato a piedi per le vie del paese: grande apprezzamento riscontrato da parte dei cittadini

Carabinieri a piedi, in pattugliamento per le vie del centro abitato di Arena. Un servizio tradizionalmente svolto dall’Arma dei Carabinieri, da sempre vicina ai cittadini e alle loro esigenze, che i Carabinieri della Stazione di Arena stanno portando avanti da qualche giorno nei territori di loro competenza (Acquaro, Dasà e Arena).

Questo servizio, svolto dagli uomini della Benemerita, è molto apprezzato dai cittadini, che spesso si fermano a parlare, chiedere informazioni o altro lungo le strade del centro abitato. Molti cittadini si sono complimentati con i militari dell’Arma per il servizio svolto e per le recenti attività di contrasto alla criminalità, che hanno contribuito a rendere più sereno il clima delle comunità.

Il servizio appiedato ha come scopo quello di garantire ulteriore tranquillità ai cittadini, raccogliere informazioni utili per contrastare la criminalità comune e, allo stesso tempo, rappresenta un deterrente contro possibili reati come truffe, rapine e altri illeciti. In questi giorni, i militari stanno perlustrando ogni zona: vicoli, case abbandonate, alloggi popolari; una presenza costante e apprezzata sul territorio, come dimostrano anche le diverse operazioni condotte negli anni.