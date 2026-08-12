Capo Vaticano, pizzaiolo trova portafoglio: lo restituisce

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A Capo Vaticano un pizzaiolo egiziano trova un portafoglio, lo restituisce alla proprietaria e rifiuta con onestà la ricompensa offerta.

RICADI – Un semplice gesto di onestà e senso civico, che merita di essere raccontato. È quello compiuto da Aldo, nome italiano di un pizzaiolo egiziano che lavora presso un Ristorante Pizzeria di Capo Vaticano, protagonista di una vicenda conclusasi nel migliore dei modi. Nei giorni scorsi, Aldo ha trovato un portafoglio, appartenente a una donna, nel parcheggio del supermercato Coop di Capo Vaticano. Invece di limitarsi a raccoglierlo o, peggio, ignorare l’oggetto smarrito, non ha esitato a custodirlo con cura, con l’unico obiettivo, riuscire a riconsegnarlo alla legittima proprietaria. Per rendere possibile la restituzione, è stato fondamentale anche il supporto dei titolari del Ristorante Pizzeria e di un supermercato di Capo Vaticano, che hanno collaborato affinché il portafoglio potesse tornare nelle mani della sua proprietaria. La signora P. W., una volta rintracciata e informata del ritrovamento, ha potuto finalmente recuperare il suo portafoglio.

RESTITUISCE IL PORTAFOGLIO: LA RICOMPENSA RIFIUTATA E IL VALORE DEL SENSO CIVICO A CAPO VATICANO

La donna, incredula e visibilmente riconoscente, ha ringraziato Aldo per il comportamento corretto e disinteressato, arrivando anche a offrirgli una ricompensa come segno di gratitudine. Aldo, però, ha prontamente rifiutato il dono. Per lui non si è trattato di un gesto straordinario, ma semplicemente di fare il proprio dovere e comportarsi da persona onesta. Una risposta semplice, ma dal valore profondo, soprattutto in un’epoca in cui piccoli gesti di correttezza possono assumere un significato importante. La vicenda dimostra come la buona educazione, il rispetto per gli altri e il senso civico non conoscano confini né nazionalità. Il gesto di Aldo, sostenuto dalla disponibilità dei titolari del ristorante – pizzeria e del supermercato, rappresenta così un piccolo ma significativo esempio di solidarietà e buona cittadinanza, capace di restituire non soltanto un portafoglio, ma anche fiducia nelle persone. E forse è proprio questa la parte più bella della storia: Aldo non ha cercato riconoscimenti né ricompense. Ha semplicemente fatto ciò che riteneva giusto. E, proprio per questo, il suo gesto merita di essere apprezzato e condiviso.