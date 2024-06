Mezzo agricolo si ribalta e rimane schiacciato: tragedia nel Vibonese

1 minuto per la lettura

VIBO. VALENTIA – Un uomo di 44 anni, Massimo Palmieri, è morto oggi a seguito di un incidente avvenuto nel terreno agricolo in cui stava lavorando. L’uomo, di Porto Salvo, una frazione di Vibo Valentia, è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo con cui stava lavorando e che, per cause ancora da accertare, si è ribaltato.

Sul posto è giunto il 118 dalla postazione di emergenza di Soriano (l’equipe formata da dottoressa R. Santoro, infermiere F. Massa e autista F. Mensica): il cadavere era stato già estratto dai parenti. Evidenti i segni di politrauma da schiacciamento con decesso istantaneo.

sul posto anche i carabinieri, che indagheranno sulle cause dell’incidente, e vigili del fuoco