Smantellata associazione a delinquere nel Vibonese, 26 indagati – I NOMI

VIBO VALENTIA – Sono 13 le persone finite in carcere (su 26 indagati) in un’inchiesta condotta dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Vibo Valentia che avrebbe smantellato un’associazione a delinquere di stampo mafioso armata. Le accuse mosse agli indagati, a vario titolo, sono omicidio plurimo, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, coltivazione di sostanze stupefacenti, concorrenza illecita, turbata libertà degli incanti, rapina, reati in materia di armi. Effettuate anche perquisizioni e sequestri.

Le indagini si sono concentrate nelle preserre vibonesi, in particolare nel quadrilatero Acquaro, Gerocarne, Soriano e Dasà. L’attività di indagine ha comunque interessato anche Vibo, Ricadi, Limbadi, Tropea, Mileto e zone limitrofe, San Gregorio d’Ippona, Stefanaconi, Sant’Onofrio, Zungri, Cessaniti, Briatico, Pizzo, Piscopio, Maierato, Filogaso, Filandari, Ionadi, San Costantino Calabro, Arena e Vazzano, nonché alcune regioni d’Italia e anche alcune nazioni estere.

Il provvedimento di misura cautelare è stato emesso dal gip distrettuale Arianna Roccia su richiesta dei sostituti procuratori Annamaria Frustaci, Antonio De Bernardo e Andrea Buzzelli. Ulteriori dettagli sull’operazione e sull’associazione a delinquere smantellata verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà in mattinata alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Questi i nomi degli indagati: