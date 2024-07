Briatico, uomo morto con un colpo di pistola alla gamba, aperta una indagine

2 minuti per la lettura

La procura di Vibo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia su un uomo trovato morto dissanguato a Briatico a seguito di un colpo di pistola alla gamba

BRIATICO – Indagini in corso per accertare i dettagli della dinamica della morte di un uomo di 80 anni, P.P. le sue iniziali, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri pomeriggio, 17 luglio 2024, nella zona del Calvario nel territorio comunale di Briatico, tra la vegetazione. Il corpo, secondo quanto appurato in base alle prime informazioni, presentava una ferita da arma da fuoco ad una gamba. Tutte le ipotesi che al momento restano in piedi ma i carabinieri della stazione e i colleghi della compagnia di Vibo Valentia tenderebbero a privilegiare quella del tragico incidente.

L’anziano morto a Briatico, celibe, aveva la pistola regolarmente detenuta con sé. L’arma si trovava nei pantaloni e non è da escludere che, per ragioni da accertare, sia partito accidentalmente un colpo che si è conficcato nell’arto inferiore andando a recidere l’arteria femorale. Una ferita che ha provocato il successivo decesso per dissanguamento avvenuto nel giro di pochi minuti. Resta da capire il motivo per il quale il pensionato si trovasse in quella zona isolata del paese, fuori dal centro abitato, e, soprattutto, con la propria pistola e al riguardo gli inquirenti non escludono alcuna pista compresa quella della volontà suicida. Pertanto si tenderebbe ad escludere la pista omicidiaria.

Dopo l’allarme dato dai conoscenti della vittima che non l’hanno vista rincasare chiamando i carabinieri, i militari hanno avviato le ricerche nel territorio di Briatico arrivando ieri pomeriggio all’individuazione del cadavere, trasferito nel frattempo all’obitorio dell’ospedale di Vibo. Ad ogni modo, la Procura ordinaria, per sgomberare il campo da ogni dubbio, ha disposto l’esame autoptico sul cadavere. L’autopsia affidata al medico-legale Katiuscia Bisogni è prevista per domani 19 luglio 2024.