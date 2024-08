Va a Pizzo con la famiglia e si suicida lanciandosi nel vuoto

2 minuti per la lettura

Arrivato a Pizzo con la famiglia un uomo si suicida lanciandosi nel vuoto precipitando per 15 metri, l’uomo muore dopo poche ore

PIZZO – Si è lanciato dall’inferriata che sporge sul dirupo con l’intenzione di farla finita. Moglie e figlia, nonché un ausiliario del traffico che si trovava in zona hanno tentato di fermarlo aggrappandosi a lui ma senza riuscirvi. L’uomo è stato prima ricoverato a Catanzaro in gravi condizioni per via del salto nel vuoto di 15 metri e, dopo alcune ore, è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.

Protagonista dell’insano gesto avvenuto stamani nell’area di parcheggio Pitaro, a Pizzo, un turista classe 1978 nato a Lamezia Terme ma viveva a Francavilla, arrivato in città con la famiglia. Dopo aver parcheggiato l’auto nella zona riservata ai posteggi a pagamento, ed essere sceso con i congiunti dal mezzo, ha iniziato a dirigersi verso la salita che porta alla cosiddetta “Scesa dei Morti” la quale conduce nella centralissima piazza della Repubblica. Ma ad un certo punto si è sporto sull’inferriata che delimita l’area con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto.

PIZZO, TURISTA SI SUICIDA LANCIANDOSI NEL VUOTO

Moglie e figlia se ne sono accorti immediatamente e hanno cercato di aggrapparsi a lui, chiamando aiuto. Le urla sono state udite da un ausiliario del traffico, Francesco Guzzetti, che stava espletando servizio a pochi metri, il quale si è precipitato a dar manforte alle due donne. Ma è stato tutto inutile. L’uomo è riuscito a divincolarsi lasciandosi cadere, atterrando rovinosamente al suolo dopo un volo di 15 metri, tra la radura.

Subito scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, compresa la municipale, nonché il personale del 118 e i vigili del fuoco. Difficoltose le operazioni di recupero del turista che è stato messo su una barella, stabilizzato e trasferito in elisoccorso – atterrato nel parcheggio – all’ospedale di Catanzaro. Le sue condizioni sono parse subito gravi e la prognosi era riservata poi in serata è giunta la notizia del decesso.