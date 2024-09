Uomo gambizzato nel Vibonese, indaga la Squadra Mobile

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Indagini in corso da parte della Squadra Mobile della Questura per chiarire i contorni del ferimento ai danni di un uomo, 39 anni, G.M., di San Gregorio d’Ippona, arrivato oggi pomeriggio, poco prima delle 19 al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo, con una ferita d’arma da fuoco alla gamba destra, con foro d’entrata nella parte posteriore della coscia.

Il giovane è stato preso in consegna dai sanitari che hanno riscontrato la frattura del femore.

Vista la tipologia di ferita, il personale sanitario ha immediatamente avvisato la Questura che ha inviato sul posto una pattuglia per raccogliere la testimonianza del ferito. E proprio l’area della gamba in cui si è conficcato il proiettile fa ritenere che la vittima voltasse le spalle all’autore della gambizzazione. Ad ogni modo, le indagini sono in corso.

Periodo difficile quello che si registra da qualche tempo a San Gregorio. Appena qualche giorno fa in paese si era verificato il danneggiamento, sempre a colpi di arma da fuoco, dell’auto del sindaco Pasquale Farfaglia.