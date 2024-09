Tragedia a Vibo, scontro tra un furgone e una moto, morto un uomo, grave un bambino

2 minuti per la lettura

Tragedia a Vibo Valentia in un incidente stradale tra un furgone e una moto morto un uomo, in gravi condizioni il figlio 13enne

VIBO VALENTIA – Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi 29 settembre 2024 a Vibo Valentia, lungo la strada Statale 18, in viale Affaccio, poco prima del bivio per la strada che porta alla frazione Triparni. Nel violento impatto su una delle vie più trafficate di Vibo in cui è morto un uomo coinvolti un furgone e una moto, nello specifico uno scooterone. A bordo della moto coinvolta nell’incidente stradale viaggiavano un uomo e suo figlio.

La vittima dell’incidente stradale, il padre Ivano Purita (assicuratore Unipolsai), è deceduta presumibilmente sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto contro il furgone e nella successiva caduta. Nulla, infatti, hanno potuto fare i soccorritori del 118 per salvarlo, nonostante il rapido arrivo dei sanitari e dei mezzi di emergenza. Il figlio, un ragazzo di soli 13 anni, si trova invece in condizioni estremamente critiche. Le sue ferite sono apparse subito gravissime e si è reso necessario il trasferimento immediato in elisoccorso verso l’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Qui i sanitari hanno sottoposto il bambino a cure intensive. Ivano Purita

Il personale sanitario sta facendo il possibile per salvargli la vita anche se resta alto il livello di apprensione per le condizioni in cui versa.

I rilievi sull’incidente stradale e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra il furgone e la moto ed identificare gli eventuali responsabili dell’accaduto sono affidate agli organi inquirenti che valuteranno le informazioni a disposizione e quelle che verranno raccolte durante le stesse indagini. Commozione in città tra coloro che conoscevano l’uomo anche per l’attività professionale svolta, quella di assicuratore, e per le relazioni sociali che lo stesso era solito intrattenere.