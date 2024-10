Suicidio a Vibo Marina, donna si getta da un viadotto

2 minuti per la lettura

Il suicidio è avvenuto a Vibo Marina dove una donna si è lanciata da un viadotto compiendo un volo di circa 20 metri, finendo nei pressi dello stadio. La vittima era originaria di San Gregorio. Il cordoglio del sindaco.

VIBO VALENTIA – Suicidio questa sera, 11 ottobre, verso le 19.30, a Vibo Marina, dove una donna si è tolta la vita lanciandosi dal viadotto che sovrasta la frazione costiera. La vittima, A.L.M., sui 69 anni, originaria di San Gregorio, è giunta sul luogo a bordo della sua Opel Agila, l’ha chiusa, lasciandola con le doppie frecce attivate, si è sporta dal parapetto e si è gettata nel vuoto, in un volo di circa 20 metri che, purtroppo, si è rivelato fatale.

Non sono ancora chiare le modalità con le quali è scattato l’allarme, forse qualcuno ha visto la scena da lontano – magari dalle case sottostanti -, o forse vedendo la vettura ferma con nessuno all’interno lungo quella strada a scorrimento veloce ha pensato subito ad un gesto insano. Sta di fatto che sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Marina si sono messi alla ricerca del corpo rinvenuto a pochi metri dal campo sportivo “Marzano”.

I sanitari del 118 al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana per via dei profondi traumi riportati nell’impatto con il suolo. Da chiarire anche le motivazioni che hanno condotto la pensionata a compiere un simile gesto.

SUICIDIO A VIBO MARINA, IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI SAN GREGORIO

La notizia della tragedia è si è subito diffusa non solo a Vibo Marina, soprattutto per via dei lampeggianti che illuminavano la zona, ma anche a San Gregorio, paese di residenza della 69enne. Il sindaco Pasquale Farfaglia ha espresso tutto il suo cordoglio alla famiglia della vittima: “Una notizia terribile che ha squarciato questa serata tranquilla. Era una persona che vedevo spesso in Comune e con la quale altrettanto spesso mi è capitato di parlare. Il mio pensiero va ai suoi cari in questo momento di estremo dolore”.