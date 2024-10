Rapina all'ufficio postale di un comune del Vibonese

1 minuto per la lettura

Due malviventi autori della rapina all’ufficio postale nel comune di San Costantino Calabro, nel Vibonese. Esiguo il bottino, in corso le ricerche da parte dei carabinieri

SAN COSTANTINO CALABRO – E’ di circa 500 euro l’entità del bottino preso dai due malviventi che ieri, 30 ottobre 2024,, verso le 13, hanno rapinato l’ufficio postale del piccolo centro di San Costantino della provincia di Vibo Valentia. I due sono entrati in azione qualche minuto prima della chiusura per l’ora di pranzo, verosimilmente armati di una pistola (non si esclude fosse un’arma giocattolo) e, una volta alle casse, si sono fatti consegnare una parte del denaro. Un’azione fulminea dettata anche dalla necessità di dileguarsi rapidamente visto che nelle vicinanze vi è la caserma dei carabinieri. Una volta preso il denaro, i due si sono allontanati facendo perdere apparentemente le loro tracce.

Scattato l’allarme, il personale della Benemerita ha attivato immediatamente i dispositivi del piano anti-rapina con una serie di attività e posti di controllo disseminati sul territorio e contestualmente ha preso in visione i video delle telecamere sia dell’ufficio postale di San Costantino che delle abitazioni private circostanti del piccolo borgo del Vibonese per ricostruire la dinamica della rapina e risalire all’identità degli autori.