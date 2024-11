Incidente stradale a Pizzo, grave un motociclista

1 minuto per la lettura

Incidente stradale a Pizzo nel Vibonese dove un motociclista è ricoverato in ospedale a Catanzaro in gravi condizioni dopo uno scontro con un’auto

PIZZO – Grave incidente su via Nazionale. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni, un’auto avrebbe impattato con una moto. Ad avere la peggio il motociclista, del posto. Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’unità del Suem 118 per fornire i primi soccorsi. Successivamente, l’uomo è stato trasportato, in elisoccorso, all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. I rilievi di rito sono stati eseguiti dai carabinieri, mentre gli agenti della Polizia locale hanno gestito la viabilità.