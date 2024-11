Cordoglio a Vibo marina, è morto il giovane Matteo

1 minuto per la lettura

E’ morto il giovane Matteo Mazzitelli di Vibo Marina; era rimasto gravemente ferito in un incidente in motocross

VIBO VALENTIA – Aveva solo 21 anni Matteo Mazzitelli, il giovane di Briatico ma residente a Vibo Marina che dopo un grave incidente in moto non ce l’ha fatta. Matteo è rimasto ferito gravemente in un incidente in motocross a Gioia Tauro. Oggi, intorno alle 13, dichiarata la morte cerebrale.

Il 4 novembre, mentre si stava allenando su una pista per motocross nel comune Reggino, ha perso il controllo del mezzo, rimanendo gravemente ferito per l’impatto violento. Il giovane è stato poi trasferito in elisoccorso al Gom di Reggio Calabria. Qui, ricoverato fino alla tragica notizia di oggi. Attonite le due comunità a cui il giovane era legato, quella di Vibo Marina e quella di Briatico, paese originario dei genitori.

Intanto, il sindaco Enzo Romeo, la giunta ed il consiglio comunale di Vibo Valentia si stringono alla famiglia Mazzitelli per la prematura scomparsa del giovane Matteo. “Ai genitori ed ai parenti tutti giungano le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale”.