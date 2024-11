Vibo, uomo ubriaco ha danneggiato il pronto soccorso: arrestato

2 minuti per la lettura

L’uomo ubriaco ha aggredito il personale sanitario, urinato e danneggiato i locali del pronto soccorso di Vibo Valentia, è stato arrestato.

VIBO VALENTIA – Una notte di follia si è consumata nel pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, dove un uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha seminato il panico e ha aggredito gli operatori sanitari e le forze dell’ordine. L’episodio, avvenuto nella notte di giovedì 7 novembre 2024, si è concluso con l’arresto del responsabile. I reati contestati sono di danneggiamento aggravato e lesione aggravata.

Tutto ha avuto inizio con un incidente stradale autonomo, causato dalla guida in stato di ebbrezza dell’uomo. L’incidente è avvenuto nei pressi della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato. Il veicolo coinvolto, viaggiando ad una velocità non commisurata alle vie del centro cittadino, ha finito per ad impattare contro un edificio pubblico. Individuato e fermato il conducente, che in un primo momento si era repentinamente dileguato a piedi, è stato sottoposto a controllo di polizia. Riscontrato un evidente stato di ebbrezza alcolica, si è proceduto ai consueti accertamenti a mezzo di etilometro, che tuttavia non sono giunti a compimento, stante la necessità di ospedalizzazione del soggetto a seguito dell’incidente occorso.

UOMO HA DANNEGGIATO I LOCALI DEL PRONTO SOCCORSO DI VIBO VALENTIA

Trasportato in ospedale per le cure del caso, l’uomo ha dato vita a una scena surreale. L’uomo ha iniziato ad avere atteggiamenti non collaborativi. Dapprima spogliandosi ed iniziando ad urinare all’interno dei locali ove erano presenti altri pazienti in attesa di visita medica. Poi, l’uomo ha imprecato e oltraggiando anche gli agenti di Polizia che cercavano di contenerlo. Ed ancora, dopo aver sottratto una siringa con ago aperto agli operatori sanitari, l’uomo ha iniziato a brandirla come un’arma impropria contro gli operatori. Danneggiando così gli interni del nosocomio e scagliandosi contro gli agenti. Di fronte a tale escalation di aggressione, gli agenti sono stati costretti a intervenire con il taser per immobilizzare l’uomo.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere. Le accuse per lui sono di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni aggravate, oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e atti osceni in luogo pubblico. Inoltre, è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica.