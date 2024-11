Vibo, consigliere comunale evita il suicidio di una donna

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Eroe per un giorno: il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Francesco Colelli evita il suicidio di una donna di nazionalità straniera impedendole di tagliarsi la vena giugulare con il vetro di una bottiglia.

È successo questa sera, 23 novembre 2024 verso le 18.30, sul centralissimo corso Vittorio Emanuele III, in quel momento affollato di persone. La donna, sulla sessantina, si trovava seduta su una panchina in compagnia di un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica. Tra i due è nato un diverbio e ad un certo punto l’uomo si è allontanato. La signora invece ha preso le bottiglie di birra che aveva con sé iniziando a romperle provando prima a provocarsi tagli alle mani e poi portandone uno al collo.

In quel momento che l’esponente del Pd che si era avvicinato all’esagitata pochi istanti prima, notando il gesto, si è avventato su quest’ultima riuscendo a bloccarla appena in tempo in attesa dell’arrivo della Municipale e della Polizia. Gli agenti hanno immobilizzato la donna in attesa dell’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 che l’ha successivamente trasferita presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vibo.