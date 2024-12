Attimi di paura a Dasà, incendio distrugge una abitazione

1 minuto per la lettura

Attimi di paura nel Vibonese, a Dasà un incendio distrugge una abitazione, evacuata una coppia da una casa vicina.

DASÀ (VIBO VALENTIA) – Attimi di paura a Dasà nell’entroterra vibonese dove un incendio si è sviluppato, intorno alle 17, all’interno di una abitazione nelle vicinanze della chiesa parrocchiale e in pieno centro abitato.

Le fiamme hanno invaso tutta l’abitazione – quasi certamente completamente distrutta – arrivando fino al tetto. I Vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per domare le fiamme. Fortunatamente nell’abitazione non era presente l’inquilino (un cittadino di nazionalità rumena) che da diversi anni si era ambientato nel piccolo centro. Sul posto sono prontamente intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Serra San Bruno e di Vibo Valentia che hanno evitato principalmente che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine.

Infatti è stata prontamente evacuata una coppia di anziani che risiede nell’abitazione attigua a quella interessata all’incendio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della vicina stazione di Arena che hanno provveduto a delineare la zona di pericolo. Inoltre sono giunti anche i tecnici dell’ Enel che hanno subito isolato i cavi elettrici minacciati dalle fiamme. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto scatenare l’inferno di fuoco che in poco tempo ha distrutto l’abitazione.