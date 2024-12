Incendio a Nicotera, donna salvata dalle fiamme da un 38enne

2 minuti per la lettura

Incendio divampato in una abitazione a Nicotera Marina dove le fiamme hanno avvolto i locali dove si trovava una donna salvata dal provvidenziale intervento di un 38enne

NICOTERA (VIBO VALENTIA) – Non ci ha pensato un attimo e nonostante le fiamme alte nell’abitazione si è fiondato nei locali salvando la proprietaria che, verosimilmente bloccata dalla paura, non era riuscita a fuggire in tempo. Eroe per un giorno un 38enne del luogo a cui l’anziana deve la propria vita.

L’episodio si è verificato intorno alle 16.45 alla Marina di Nicotera. La donna, si trovava in casa quando ad un certo, per cause in corso di accertamento (forse una stufa o un fornello lasciato inavvertitamente acceso), le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente nei locali. A quel punto la padrona di casa si è vista circondata, senza via d’uscita, mentre sulla strada si era già formato un capannello di gente.

INCENDIO A NICOTERA, DONNA SALVATA DALLE FIAMME DI UNA ABITAZIONE

Si è subito compreso che all’interno vi fosse ancora una persona ma il fuoco rendeva quasi impossibile ogni tentativo di salvataggio. Quasi. Sì, perché, come nelle scene di un film, una persona si è fatta avanti, il 38enne nicoterese, che non ci ha pensato un attimo e si è precipitato nell’abitazione per soccorrere l’anziana. Sono stati momenti interminabili. In pochi secondi, però, il giovane, è riuscito ad individuare l’inquilina, prenderla per mano, e portarla via da quell’inferno.

Sia l’anziana che il suo salvatore non hanno riportato fortunatamente conseguenze, applauditi e abbracciati una volta lasciatisi alle spalle le fiamme alcuni minuti prima dell’intervento dei vigili del fuoco di Vibo e di Polistena che hanno iniziato le operazioni di spegnimento, presentatesi subito particolarmente difficoltose anche per via della presenza di alcune bombole del gas all’interno della casa che sarebbero potute esplodere, il che rende il gesto del 38enne ancor più eroico.