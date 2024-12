Incidente in una fabbrica di sansa a Soriano: due feriti, uno è grave

1 minuto per la lettura

Un incidente è avvenuto all’interno di una fabbrica di sansa a Soriano Calabro, nel Vibonese, che ha visto il ferimento di due persone, tra cui un poliziotto

VIBO VALENTIA – Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, 11 dicembre 2024, poco prima delle 16, in una fabbrica di sansa sita nel territorio di Soriano Calabro, nei pressi dello svincolo dell’Autostrada A2 Del Mediterraneo.

Nel sito produttivo, in base a quanto è stato possibile apprendere sulla base delle prime informazioni trapelate, era in corso una attività da parte della Polizia di Stato. Nello specifico era in corso la distruzione di alcuni documenti cartacei, facenti parte dell’archivio della Polizia di Stato. Quando, ad un certo punto vi sarebbe stato un ritorno di fiamma che ha investito in pieno un dipendente dell’azienda, D.S., 28 anni, residente nel vicino comune di Dasà, e un giovane poliziotto, G.P., 30 anni, originario di Salerno.

INCIDENTE IN FABBRICA A SORIANO, DUE FERITI UNO È GRAVE

Il primo ferito ha riportato ustioni di varia entità al volto, al collo e alle mani, motivo per il quale si è reso necessario il trasferimento al centro grandi ustionati di Bari per mezzo di un elicottero del 118 decollato da Lamezia dove il ferito era giunto con mezzo privato. Il secondo invece ha riportato ustioni alla mano destra e anche per lui, dopo un primo soccorso al Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, si è deciso di procedere al trasferimento in ambulanza nel capoluogo barese.

L’operaio versa in condizioni giudicate gravi mentre il poliziotto non sarebbe in pericolo di vita. Ad ogni modo sull’episodio dell’incidente avvenuto nella fabbrica di Soriano la Questura ha avviato delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.