Giallo a Rombiolo, trovata donna morta con gravi ferite alla testa

Giallo nella frazione Orsigliadi di Rombiolo, una donna è morta in casa con gravi ferite alla testa, indagano i carabinieri

ROMBIOLO – Una tragedia che si tinge di giallo è avvenuta questa mattina, 6 gennaio 2025, nella frazione Orsigliadi di Rombiolo. Una donna di circa 60 anni, Rosetta Mazzeo, è morta in casa. I soccorritori hanno trovato il corpo della donna in una pozza di sangue con numerose ferite al capo. La signora, ex dipendente comunale, viveva da sola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e i militari del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) per effettuare i rilievi del caso all’interno della casa e, conseguentemente, approfondire la situazione.

Secondo una prima ipotesi, la donna sarebbe caduta dalle scale e avrebbe battuto violentemente la testa riportando ferite profonde e fatali. Il decesso sarebbe, di conseguenza, avvenuto nell’immediato. Tuttavia, evidentemente, non tutto deve apparire coerente con la ricostruzione effettuata in un primo momento se i militari intervenuti sul posto hanno richiesto l’intervento della scientifica per effettuare ulteriori accertamenti.

Nelle prossime ore, in ogni caso, sarà possibile avere un quadro più chiaro della situazione compresa una prima ricostruzione della dinamica dei fatti che hanno portato alla morte violenta della donna 60enne avvenuta nella piccola frazione Orsigliadi di Rombiolo.