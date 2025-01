Tropea: in casa una pistola illegale e 126mila euro in contanti: un arresto

1 minuto per la lettura

Tropea, un uomo è stato arrestato per detenzione di armi (una pistola una con matricola abrasa) e munizioni, sequestrati anche 126mila euro in contanti.

TROPEA (VIBO VALENTIA)- Durante una perquisizione domiciliare a Tropea, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato 126 mila euro in contanti. Più armi da fuoco, tra cui una con matricola abrasa, e munizioni. Una persona è stata arrestata dai finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia.

Nel corso delle operazioni, eseguite dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Vibo, è stata individuata, nascosta all’interno di un deposito adibito a ricovero attrezzi agricoli, una pistola calibro 7,65 con due caricatori e 10 munizioni. I militari hanno anche ritirato in via cautelare, una pistola a salve, una carabina ed un fucile da caccia cal. 16 e 71 cartucce. Nel corso della perquisizione sono state trovate e sequestrate banconote da 50 e 100 euro, per un totale di 126.000 euro. L’operazione, condotta sotto la guida del procuratore della Repubblica Camillo Falvo, sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine. L’uomo di Tropea è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida della misura restrittiva e gli ulteriori sviluppi del caso.