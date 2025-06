Tragedia in centro a Vibo: muore durante il trasloco

1 minuto per la lettura

Tragedia questo pomeriggio nel centro di Vibo, dove un uomo, impegnato nelle operazioni di trasloco ha avvertito un malore ed è deceduto. L’episodio in una palazzina di via Pascoli.

VIBO VALENTIA – Era impegnato nelle operazioni di trasloco quando ad un certo punto ha avvertito un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo: è morto così T.F., pensionato settantenne di Vibo Valentia. La tragedia si è verificata questo pomeriggio, 24 giugno 2025, in pieno centro a Vibo, al terzo piano di un palazzo sito in via Giovanni Pascoli, nei pressi del parcheggio di piazza Tommaso Campanella.

IERI LE PRIME OPERAZIONI DI TRASLOCO IN CENTRO A VIBO E OGGI LA TRAGEDIA

L’uomo aveva lasciato insieme alla moglie l’abitazione in cui viveva, sita nel centro storico del capoluogo per trasferirsi nel nuovo appartamento. Da ieri aveva preso parte alle operazioni di trasloco dei mobili e stava sistemando l’alloggio. Ad un tratto ha avvertito un malore. Si è accasciato a terra perdendo i sensi. È stata la moglie a dare l’allarme. Immediato l’arrivo di una ambulanza del 118 ma viste le condizioni critiche del pensionato si è allertato l’elisoccorso che ha provato ad atterrare prima in piazza Spogliatore e poi in piazza Campanella ma ha dovuto rinunciare per la presenza delle autovetture parcheggiate.

INUTILI I SOCCORSI PER L’UOMO

A quel punto il pilota ha virato verso lo spiazzo dell’MD. Lì, i medici sono stati trasportati a bordo di un mezzo privato scortato dai carabinieri ma al loro arrivo nell’appartamento della palazzina – in quel momento affollata di gente che chiedeva cosa fosse accaduto – purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare.