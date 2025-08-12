1 minuto per la lettura

I Carabinieri della Stazione di Limbadi sono intervenuti tempestivamente dopo aver sorpreso un uomo del posto intento a dar fuoco alle sterpaglie presenti nel proprio terreno, violando così il divieto stagionale: per lui una multa

LIMBADI – In piena estate, quando il rischio incendi è ai massimi livelli, un gesto imprudente può trasformarsi in un’emergenza: i Carabinieri della Stazione di Limbadi sono intervenuti tempestivamente dopo aver sorpreso un uomo del posto – destinatario poi di una multa – intento a dar fuoco alle sterpaglie all’interno del proprio terreno agricolo, in violazione del divieto stagionale.

L’episodio è avvenuto durante uno dei periodi dell’anno in cui la legge, per prevenire roghi e incendi boschivi, vieta tassativamente l’accensione di fuochi in prossimità di coltivazioni, abitazioni e aree verdi. Le alte temperature e il vento, infatti, possono far propagare le fiamme in pochi minuti, mettendo a rischio campi, boschi e strutture.

Per l’uomo, sorpreso in flagranza, è scattata una sanzione amministrativamente. I Carabinieri hanno ricordato che le operazioni di eliminazione di residui vegetali tramite combustione sono consentite soltanto nei periodi e con le modalità stabilite dalle autorità locali, e che il mancato rispetto delle regole non solo comporta multe salate, ma può determinare gravi conseguenze per la sicurezza pubblica e l’ambiente.

L’intervento rientra nell’attività di prevenzione e controllo messa in atto dall’Arma su tutto il territorio, in un’estate in cui l’attenzione verso il rischio incendi resta altissima.